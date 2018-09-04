2018-09-04T11:36:44+03:00
Общество

Самая душевная площадка Дня города: Москвичи на фестивале в Сокольниках смогут взять пса из приюта и стать рок-музыкантом

На фестивале «Душевная Москва» некоммерческие организации и благотворительные фонды столицы расскажут о своей работе
Ольга БОРСКАЯ
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Фестиваль пройдет 8 сентябряФестиваль пройдет 8 сентябряФото: материалы пресс-служб
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Провести День города в Москве за добрыми делами можно будет на Фестивале «Душевная Москва». Здесь соберутся некоммерческие организации и благотворительные фонды Москвы, чтобы рассказать горожанам о своей работе и увлечь неравнодушных людей. Волонтеры, которые помогают многодетным семьям и работающим мамам, занимаются с детьми и заботятся об экологии расскажут о простых и доступных способах сделать мир добрее.

Всех, кто хочет творить добрые дела, менять мир вокруг - или для начала просто провести день в душевной, теплой обстановке приглашают 8 сентября в парк Сокольники.

Гостей ждут мастер-классы, музыкальные марафоны, интерактивные шоу от лучших некоммерческих организации Москвы.

Волонтеры фонда "Рэй" познакомят москвичей со своими подопечными

Волонтеры фонда "Рэй" познакомят москвичей со своими подопечными

Чем заняться на фестивале

Найти четвероногого друга. Волонтеры благотворительного фонда "Рэй" приведут в Сокольники своих подопечных. Здесь каждый сможет узнать о том, как помочь бездомным животным, а может даже встретить нового члена своей семьи и забрать бездомного пса домой.

Стать музыкантом в рок-группе. В парке каждый желающий сможет выбрать инструмент, собрать группу и научиться играть. Площадку подготовил фонда «Дорога в жизнь», который помогает мамам с маленькими детьми.

Сыграть в большие шахматы. Фигурки в рост человека как в "Гарри Поттере" и огромное поле готовит центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса».

Кроме того, детей на фестивале ждут добрый семейный квест, яркая зона с прыжками на батутах, мастер-классы по созданию игрушек, рисование песком и средневековые сражения. А также сюрпризы и подарки, шоу фокусов и мыльных пузырей.

Когда: 8 сентября 2018 года с 10:00 до 21:00,

Где: «Сад астрономов» в парке Сокольники (слева от главного входа в парк).

Подробности - на сайте душевная.москва

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