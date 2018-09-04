Самая душевная площадка Дня города: Москвичи на фестивале в Сокольниках смогут взять пса из приюта и стать рок-музыкантом

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-04T11:36:44+03:00

На фестивале «Душевная Москва» некоммерческие организации и благотворительные фонды столицы расскажут о своей работе

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Провести День города в Москве за добрыми делами можно будет на Фестивале «Душевная Москва». Здесь соберутся некоммерческие организации и благотворительные фонды Москвы, чтобы рассказать горожанам о своей работе и увлечь неравнодушных людей. Волонтеры, которые помогают многодетным семьям и работающим мамам, занимаются с детьми и заботятся об экологии расскажут о простых и доступных способах сделать мир добрее.

Всех, кто хочет творить добрые дела, менять мир вокруг - или для начала просто провести день в душевной, теплой обстановке приглашают 8 сентября в парк Сокольники.

Гостей ждут мастер-классы, музыкальные марафоны, интерактивные шоу от лучших некоммерческих организации Москвы.

Волонтеры фонда "Рэй" познакомят москвичей со своими подопечными

Чем заняться на фестивале

Найти четвероногого друга. Волонтеры благотворительного фонда "Рэй" приведут в Сокольники своих подопечных. Здесь каждый сможет узнать о том, как помочь бездомным животным, а может даже встретить нового члена своей семьи и забрать бездомного пса домой.

Стать музыкантом в рок-группе. В парке каждый желающий сможет выбрать инструмент, собрать группу и научиться играть. Площадку подготовил фонда «Дорога в жизнь», который помогает мамам с маленькими детьми.

Сыграть в большие шахматы. Фигурки в рост человека как в "Гарри Поттере" и огромное поле готовит центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса».

Кроме того, детей на фестивале ждут добрый семейный квест, яркая зона с прыжками на батутах, мастер-классы по созданию игрушек, рисование песком и средневековые сражения. А также сюрпризы и подарки, шоу фокусов и мыльных пузырей.

Когда: 8 сентября 2018 года с 10:00 до 21:00,

Где: «Сад астрономов» в парке Сокольники (слева от главного входа в парк).

Подробности - на сайте душевная.москва