Андрей Макаревич нарисовал натюрморт, чтобы спасти маленькую Лику из Кировской области

СЕГОДНЯ 19:38 2018-09-03T19:48:00+03:00

Музыкант Андрей Макаревич уже не первый год поддерживает подопечных фонда "Детские сердца" Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Москве проводят благотворительную выставку картин, чтобы собрать деньги на операцию 9-летней Лике Соловьёвой

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«Вот девочка Лика из деревни с красивым названием Пинюг. Продадим картины и купим ей здоровья», – говорит директор благотворительного фонда «Детские сердца» Катя Бермант.

Чтобы спасти ребёнка из Кировской области с врождённым пороком сердца, в Москве проводят выставку-продажу картин современных художников «Натюрморт: живые картины – живые дети».

Она откроется 11 сентября в галерее «Роза Азора». Выставку организует фонд «Детские сердца». Это уже восьмая выставка фонда, в разные годы спасали разных детей, а художники писали картины на разные темы. Это были совы, рыбы, собаки, котики.

Музыкант Андрей Макаревич уже не первый год поддерживает подопечных фонда, например, для одной из прошлогодних выставок рисовал сиамского кота, а в этом году подарил чёрно-белый натюрморт.

В этом году Андрей Макаревич отдал на выставку чёрно-белый натюрморт

Живописцы, в том числе с мировым именем, уже передавали в фонд свои полотна. На выставке будут представлены более 50 картин именитых художников, в том числе Александра Пономарёва, Саши Галицкого, Михаила Алдашина, Андрея Бильжо, Бориса Матросова и др.

Картина Андрея Макаревича для выставки 2013 года

Большинство работ авторы создали специально к выставке, они писали их ради спасения детской жизни.

"Когда мои картины продаются, я испытываю огромное наслаждение. Это непередаваемое ощущение - знать, что моя работа спасает жизнь ребенка!" - говорит художник Екатерина Кудрявцева, которая участвует в выставке фонда в четвёртый раз.

Натюрморт Анны Всесвятской

Собранные на выставке средства пойдут на оплату операции Лики Соловьёвой. У неё сразу два порока в сердце – дефект межпредсердной перегородки и открытый артериальный проток. «Дочка уже закончила второй класс, она растет целеустремленной и жизнерадостной девочкой, - пишет мама Светлана. – Учится на одни пятерки и четверки. Лика очень общительный ребенок и легко находит новых друзей, но в силу болезни Лика предпочитает менее активные игры, так как она быстро устает, у нее появляется одышка и боли в области сердца».

Лике Соловьевой очень нужна операция на сердце

Для устранения дефекта в сердце девочки необходимо собрать 399 664 рубля.

Чтобы поддержать Лику, не обязательно уметь профессионально рисовать или приезжать на выставку из другого города. Помочь можно прямо сейчас, отправив СМС на номер 7195, цифрами указав сумму, которою вы готовы передать на лечение девочки.

Ознакомиться с картинами можно здесь, информация о выставке.

Вход свободный.

СПРАВКА КП

Фонд "Детские сердца" - старейший благотворительный фонд России, с 2002 года помогает детям с врожденным пороком сердца. На административные нужды расходует 6% от сборов вместо разрешённых по закону 20%, по данным 2017 года. Директор фонда Катя Бермант - учредитель благотворительного собрания "Все вместе", организатор конференций "Все вместе против мошенников "

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