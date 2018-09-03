2018-09-03T20:05:01+03:00
Звезды

Диана Гурцкая стала почетным профессором

Певица преподает в университете людям с ограниченными возможностями
Алина ЧЕРНОВА
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Диане присвоили звание почетного профессора Московского государственного гуманитарно-экономического университетаДиане присвоили звание почетного профессора Московского государственного гуманитарно-экономического университетаФото: Личный архив
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- У нас сегодня Диане присвоили звание почетного профессора Московского государственного гуманитарно-экономического университета, - написал в редакцию "Комсомолки" муж Дианы Гурцкая юрист Петр Кучеренко .- Этот ВУЗ занимается высшим образованием людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы давно дружим с коллективом и студентами этого замечательного ВУЗа, -взяла трубку уже сама Диана. - В этом университете у ребят, которые имеют ограничения, но, при этом, имеют и мечту, есть все возможности для самореализации. Очень важно, что люди с инвалидностью не сидят дома, не закрываются, как ракушки, а выходят в мир, учатся и творят. И если я смогла хоть что-то сделать для них, то искренне этому рада.

Напомним: 21 сентября 2005 года Диана Гурцкая вышла замуж за профессора кафедры конституционного права Российского университета дружбы народов, адвоката, доктора юридических наук Петра Кучеренко. 29 июня 2007 года в семье Дианы и Петра родился сын Константин Кучеренко.

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