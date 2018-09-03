2018-09-03T20:46:53+03:00
Спорт

Дзюба и вся сборная надели усы, чтобы поздравить Черчесова с днем рождения

«Усы победы» продолжают работать на команду [видео]
Константин ИВАНОВ
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Футболисты сбороной России креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летиемФутболисты сбороной России креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летиемФото: Twitter.com
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Сборная России собралась на базе в Новогорске спустя два месяца после ЧМ-2018. И первая же тренировка началась необычным образом. Артем Дзюба, а за ним и вся команда, нацепили фальшивые усы, чтобы поздравить с 55-летием главного тренера Станислава Черчесова.

Таким образом команда вспомнила популярную в дни ЧМ-2018 акцию «Усы победы».

- Сейчас еще Вилли Токарев подъедет, - шутил Дзюба, поздравляя Черчесова в таком облике.

- Путь Дзюбы в сборную начался с усов, с ними все и продолжается, - не остался в долгу Черчесов, вспомнив историю, как Дзюба и Кокорин на одном из видео показывали усы, и тот жест многие восприняли, как намек на Черчесова.

А сейчас все игроки кроме усов надели и футболки со скафандарми. То есть вспомнили еще один: популярную песню «Ты просто космос, Стас», которую то и дело посвящали Черчесову минувшим летом. В подарок команда преподнесла тренеру футболку с номером «55».

teamrussiateamrussia
Дзюба и вся сборная надели усы, чтобы поздравить Черчесова с днем рождения
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Черчесов, приняв поздравления, не дал даже минуты на дальнейшие шутки.

- Все это хорошо, но без обид! - произнес он, и указал на тренировочное поле.

Действительно без обид - 7 сентября в Трабзоне сборной играть уже первый официальный матч Лиги Наций с командой Турции.

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