В Норвегии умерла вторая за два месяца лыжница национальной сборной
В понедельник, 3 сентября, стало извсетно о гибели норвежской лыжницы Иды Эйде. Она была найдена мертвой недалеко от города Эсхейм, где проходила ее тренировка. Спортсменка, которой было 30 лет, лежала без сознания. Она была доставлена в больницу, но врачи лишь констатировали ее смерть.
По предварительной версии, причиной гибели спортсменки стала остановка сердца. Об этом заявили врачи в больнице города Уллеволе.
- Семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании. Мы хотим провести эти дни в окружении близких, - приводит NRK заявление семьи Иды Эйде.
Ида Эйде - близкая подруга олимпийской чемпионки Терезы Йохауг. Она - родная сестра лыжницы Мари Эйде. С 2009 по 2014 годы она входила в сборную Норвегии и принимала участие в ряде международных стартов.
Между тем, буквально месяц назад ушла из жизни еще одна норвежская лыжница - олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд. 28 июля она погибла на юге Норвегии в результате аварии гидроцикла. Как позднее сообщила полиция, Скофтеруд принимала алкоголь перед смертью.