В Норвегии умерла вторая за два месяца лыжница национальной сборной

СЕГОДНЯ 21:33 2018-09-03T21:43:53+03:00

Ида Эйде выступала за сборную Норвегии с 2009 по 2014 году. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На этот раз Ида Эйде была умерла во время тренировки

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В понедельник, 3 сентября, стало извсетно о гибели норвежской лыжницы Иды Эйде. Она была найдена мертвой недалеко от города Эсхейм, где проходила ее тренировка. Спортсменка, которой было 30 лет, лежала без сознания. Она была доставлена в больницу, но врачи лишь констатировали ее смерть.

По предварительной версии, причиной гибели спортсменки стала остановка сердца. Об этом заявили врачи в больнице города Уллеволе.

- Семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании. Мы хотим провести эти дни в окружении близких, - приводит NRK заявление семьи Иды Эйде.

Ида Эйде - близкая подруга олимпийской чемпионки Терезы Йохауг. Она - родная сестра лыжницы Мари Эйде. С 2009 по 2014 годы она входила в сборную Норвегии и принимала участие в ряде международных стартов.

Между тем, буквально месяц назад ушла из жизни еще одна норвежская лыжница - олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд. 28 июля она погибла на юге Норвегии в результате аварии гидроцикла. Как позднее сообщила полиция, Скофтеруд принимала алкоголь перед смертью.