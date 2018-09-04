2018-09-04T11:57:12+03:00
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Всем по соплям! Надо ли штрафовать родителей, которые тащат в школу больных детей?

Валентин Алфимов и Вероника Борисенкова обсуждают с экспертами и слушателями, как оградить детсады и школы от эпидемий
Валентин АЛФИМОВВероника БОРИСЕНКОВА
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Валентин Алфимов и Вероника Борисенкова обсуждают с экспертами и слушателями, как оградить детсады и школы от эпидемийВалентин Алфимов и Вероника Борисенкова обсуждают с экспертами и слушателями, как оградить детсады и школы от эпидемий
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Главные темы:

- Давайте обсудим. Всем по соплям! Надо ли штрафовать родителей, которые тащат в школу больных детей? Начался новый учебный год. А это значит, что дети, которые отправились в сады и школы, могут приносить всякие болезни и инфекции. При этом многие родители приводят заболевших детей в садик или класс и таким образом провоцируют распространение болезни! Как вы поступаете? Лечите детей дома всегда? Или если “чуточку” шмыгает, ведете в сад-школу? У нас на сайте вышел материал, где автор публикации Анна Герасименко, вообще предлагает штрафовать родителей, которые приводят заболевших детей. как вам такая идея? Обсуждаем сегодня в течение всего эфира!

- Хоть стой, хоть падай. В Крыму на посетителей сафари-парка напал лев-обниматель. В крымском сафари-парке на туристов напал лев, который очень любит обнимашки. Здоровенный кот запрыгнул к людям в машину, буквально согнав с места водителя, и начал требовать от пассажиров ласки. Отказать не смог никто.

- Вот это кино! Российский прокат возглавила третья часть сериала "Гоголь".

- Инспектор гаджетов.

- Не доросла: На Урале школьнице не продали книги Бродского и Есенина из-за возраста.

- Голы, очки, секунды. Дзюба станет капитаном сборной в сентябрьских матчах.

- Дави на газ. В России появятся знаки, которые сами установят ограничение скорости. Названы самые распространённые автомобили в России. Киа будет выпускать в России новый компактный кроссовер.

- Обзор прессы.

- Давайте обсудим. Что делать, если отпуск испортили проблемы с самолётом.

- Коридоры власти.

- Ещё одно повышение цен на авиабилеты: у лоукостеров подорожает багаж.

- Хоть стой, хоть падай. «Вы же не стриптиз пришли танцевать!»: Платье Волочковой на школьной линейке дочери вызвало бурю возмущения.

Всем по соплям! Надо ли штрафовать родителей, которые тащат в школу больных детей?

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