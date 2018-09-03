2018-09-03T22:06:48+03:00
Спорт

Артем Дзюба стал новым капитаном сборной России по футболу

Он будет выводить команду на первой после ЧМ-2018 игре с Турцией
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба стал любимцем миллионов россиян после ЧМ-2018.Артем Дзюба стал любимцем миллионов россиян после ЧМ-2018.Фото: Алиса ТИТКО
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В пятницу, 7 сентября, футболисты сборной России проведут свой первый матч после чемпионата мира по футболу 2018. И у нашей команды на этой игре будет новый капитан! На этот тренировочный сбор не приехал Игорь Акинфеев, который будет проходить медицинское обследование. А именно он капитанил на ЧМ-2018.

И по этой причине официально было решено, что с капитанской повязкой сборную России будет выводить форвард питерского "Зенита" и любимец миллионов россиян Артем Дзюба. Информацию сегодня, 3 сентября, озвучил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

- Капитаном команды будет Дзюба. Мы говорили с ним сегодня, и он готов нести эту ношу. Все будет нормально, - заявил он журналистам.

В сентябре сборная России проведет два поединка. 7 сентября в городе Трабзон наши сыграют с Турцией первый в истории матч Лиги Наций. А буквально через три дня, 10 сентября, их ожидает следующий матч. В Ростове-на-Дону наши проведут товарищеский поединок против команды Чехии. Эти две команды играли между собой накануне чемпионата Европы 2016 года. И тогда чехи одержали победу со счетом 2:1.

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