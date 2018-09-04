Ставка на ипотеку растет: стоит ли сейчас покупать жилье
А также обсудим, кому поможет новый омбудсмен по финансовым делам и зачем москвичи платят дикие деньги за банальные тренинги
Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
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Главные темы:
- Кому поможет новый омбудсмен по финансовым делам?
- Ставка по ипотечному кредиту в России растет: когда выгоднее покупать жилье.
- Денег - куры не клюют! Зачем москвичи платят по 35 тысяч за банальности от "бизнес-гуру".
Ставка на ипотеку растет: стоит ли сейчас покупать жилье
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