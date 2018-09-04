2018-09-04T14:50:03+03:00
Личные деньги

Ставка на ипотеку растет: стоит ли сейчас покупать жилье

А также обсудим, кому поможет новый омбудсмен по финансовым делам и зачем москвичи платят дикие деньги за банальные тренинги
Евгений БЕЛЯКОВСофья РУЧКО
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Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждогоОбсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
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Главные темы:

- Кому поможет новый омбудсмен по финансовым делам?

- Ставка по ипотечному кредиту в России растет: когда выгоднее покупать жилье.

- Денег - куры не клюют! Зачем москвичи платят по 35 тысяч за банальности от "бизнес-гуру".

Ставка на ипотеку растет: стоит ли сейчас покупать жилье

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