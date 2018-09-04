2018-09-04T14:04:11+03:00
Спорт

«Усы надежды» сдали Дзюбе. Не знаем, куда он их дел»: как сборная России готовится к первому матчу после ЧМ-2018

На базе в Новогороске побывал наш корреспондент
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Игрок сборной России по футболу Руслан Камболов и главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время тренировки в преддверии товарищеского матча по футболу против сборной Турции. ФОТО Михаил Метцель/ТАССИгрок сборной России по футболу Руслан Камболов и главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время тренировки в преддверии товарищеского матча по футболу против сборной Турции. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Вам же доводилась бывать в одном и том же доме, когда там царит праздник с накрытыми столами, а потом в обычные будни, когда спокойно можно наткнуться на сушилку с только постиранными вещами? Вот с базой сборной России в Новогорске то же самое. Ты бродишь возле вроде тех же полей, где команда готовилась к матчам чемпионата мира, а все не так, как прежде.

Новый уровень

Исчезли «Люди в черном» - сотрудники то ли ФСБ, то ли ФСО, которыми была окружена команда в плотное кольцо. Пропала служебная собака, которая лучше всех сканеров знала, что лежит в ваших сумках при входе на базу. А роскошный павильон, где по утрам проходили пресс-конференции, днем Черчесов проводил теоретические занятия, а вечером игроки играли в «Что? Где? Когда?», теперь переоборудован под огромный тренажерный зал.

Рядом еще две «качалки» - и одна из них прямо в том же зале, где игроки теперь дают интервью. В ней постоянно гремят штанги - база олимпийская, тут полно других спортсменов, и кажется, что, бросая тяжеленые блины с оглушительным звоном, атлеты поторапливают футболистов, чтобы те много не разговаривали.

- Вы вернулись в сборную после перерыва, - спрашивали у нападающего Дмитрия Полоза. – Изменилась ли она после чемпионата мира?

- Конечно. Такие игроки, как Дзюба, Зобнин, Черышев, вышли на новый уровень. Прежде всего головой, пониманием, что они сделали шаг вперед.

Бамс!!! – перервала спич Полоза в очередной раз упавшая штанга.

Состав изменился наполовину

Да и сам состав сборной изменился больше, чем наполовину. Стоцкий, Полоз, Набиуллин, Могилевец, Швец… Эти фамилии еще предстоит выучить болельщикам сборной России.

Как и название и смысл нового турнира УЕФА – Лига Наций. Она пришла на смену контрольным матчам. Если коротко, то все сборные Европы разбиты на 4 лиги в зависимости от силы. В каждой из этих лиг есть группы по 3-4 команды. Так вот, мы попали во вторую по силе Лигу В, в группу с Турцией и Швецией. 4 матча с ними мы сыграем еще до конца 2018 года и получим за это 1 млн. евро. А если Россия окажется сильнее шведов и турков, то в следующей Лиге Наций мы будем играть в Лиге А с командами уровня Германии и Франции.

- Лига наций - важный турнир, нужно побеждать в каждой игре. Я соскучился по сборной, готов отдавать все необходимое. Играем против сборной Турции на выезде, будет тяжелый матч с тяжелым соперником. Но мы едем только за победой! – рассказывал Полоз.

«Бамс!!!» – опять прервала его упавшая штанга. И специально обученные держать микрофоны от телекамер на длинных палках люди стали тихо в них материться.

Капитан Дзюба

Что еще изменилось? Капитаном теперь назначен Артем Дзюба. Он накануне вместе со всей командой приклеил усы, надел футболки с изображением Черчесова в скафандре, и пошел поздравлять главного тренера с 55-летием.

- Сейчас еще Вилли Токарев наверняка подъедет, - шутил Дзюба, глядя на усы своих товарищей по сборной…

Через день судьба усов волновала людей не меньше.

- А что вы потом сделали с «усами надежды»? – спрашивали у одного из новобранцев сборной Дмитрия Стоцкого о судьбе реквизита. – Под подушку спрятали на счастье?

- Дзюбе сдали. Не знаем, куда он их дел.

И тут вмешаться в разговор о Дзюбе даже ни одна штанга не рискнула.

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