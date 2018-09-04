Певица Ханна стала мамой в первый раз

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-04T14:28:42+03:00

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Еще четыре месяца назад Павел Курьянов отправил свою беременную супругу, певицу Ханну в Майями, где к этому времени уже были оплачены роды в одной из известных клиник побережья. И все последние месяцы беременности артистка наслаждалась солнцем, океаном и тишиной. А сегодня, 4 сентября Ханна родила девочку.

В подписи к снимку из роддома 27-летняя певица оставила загадочную подпись с первой буквой имени малышки. Ханна написала букву «А» и разместила изображение сердца.

О том, что Ханна ждет ребенка, стало известно в апреле этого года. Позже пара призналась, что давно подумывали о пополнении в семье, а Павел признался, что именно такой как Ханна всегда и представлял мать своего ребенка. Напомним, Курьянов и Ханна поженись в 2015 году на острове Капри. На торжество были приглашены ближайшие друзья жениха и невесты —всего около 50 человек. Кстати, именно муж помог Ханне начать музыкальную карьеру, раньше она участвовала в конкурсах красоты и не задумывалась о том, чтобы стать певицей.