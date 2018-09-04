В России начнут активнее поддерживать здоровье пенсионеров по специальным программам

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-04T14:34:56+03:00

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В Минздраве России разрабатывается федеральный проект «Здоровье старшего поколения», который входит в еще более масштабный проект «Демография». Внутри этих проектов есть важные медико-социальные программы, направленные на поддержание здоровья пожилых людей.

- Проект включает и предпенсионную группу населения и, соответственно, население после выхода на пенсию, - пояснила Вероника Скворцова РИА «Новости». - В проекте - целый комплекс очень серьезных мер, развитие геронтологической службы, включающий комбинированные комплексные программы медико-социальные, в том числе по длительному сопровождению людей на дому.

- Мы начали развивать гериатрическую службу (специализирующуюся на лечении пожилых людей - при. Ред.) не так давно, всего несколько лет назад, и за последние год-два число врачей-гериатров выросло, особенно в больших городах, - рассказывает главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. - У нас есть трехуровневый план по развитию гериатрической службы в России до 2023 года. По этому плану у нас, во -первых, должна появиться сеть гериатрических, научно-образовательных центров в регионах. Второе - гериатрические стационары в многопрофильных региональных больницах, приспособленные для лечения именно пожилых пациентов. И третье - кабинеты гериатров в поликлиниках. Соответственно, количество врачей-гериатров в регионах должно вырасти. Причем врач-гериатр не заменит терапевтов или семейных врачей. Это будет дополнительное консультирование, например, какие нужны дополнительные исследования, какие лекарства нужны или, наоборот, не нужны пожилому пациенту именно в комплексе всех его болезней, всех проблем. Пожилым человек считается по достижению 60 лет, но большая часть проблем возникает в возрасте после 70-75 лет. Для таких пациентов и будут работать врачи-гериатры, а также квалифицированные медсестры.