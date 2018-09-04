2018-09-04T14:30:39+03:00
Политика

Путину рассказали про «Крымский мост» в Орле

Президент обсудил ситуацию в регионе с «красным» губернатором
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССВременно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

- Деньги дошли на развитие системы здравоохранения? - в карьер начал Владимир Путин встречу с врио главы Орловской области Андреем Клычковым.

Жители Орла жаловались президенту во время Прямой линии на проблемы с финансированием и на то, что деньги не попадают по назначению.

- Деньги дошли, и жители очень благодарны, - подтвердил Клычков.

- Сколько уже получили? - спросил Путин.

- Мы получили 500 миллионов рублей. Как мы и договаривались, жители просили помощи – это закупка медицинского оборудования, строительство ФАПов в отдаленной местности, закупка мобильных ФАПов, мы купили и мобильный мамограф. В целом как раз за счет этих средств мы сможем поднять социальное обеспечение.

Клычков - единственный представитель КПРФ в губернаторском корпусе, но принципиально доклад «красного» губернатора ничем не отличался от остальных.

- В этом году нам удалось запустить три года не реализовавшийся проект – Беломестненский мост, - рассказал он. - Как у нас говорят, это наш орловский «Крымский мост». Он соединяет две территории через реку Сосна. 15 июля я его открывал, проехали мотоциклисты, автомобилисты, идут люди. В этом году мы заканчиваем проектирование двух наших крупнейших мостов в городе Орел – это «Красный мост» и мост «Дружба». Мост «Дружба» уже начали ремонтировать, по «Красному мосту» заканчиваем проектирование, на следующий год начнем ремонтные работы. Мы подписали инвестиционное соглашение, и в 2019 году уже будет начато строительство западного обхода города Орла.

- На сколько рассчитано строительство? - поинтересовался президент.

- Два года, строительство привлекательно тем, что выводит транзитный транспорт из города, но ни одной копейки бюджетных средств мы не планируем. Эта дорога действительно будет платная, но она не будет касаться жителей областей, это только транзиты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Песков отреагировал на слова Трампа об операции в сирийском Идлибе
На заседании контактной группы Россия потребует международного расследования гибели Захарченко
«У нас очень хорошая память»: Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина
В парижском аэропорту Ле-Бурже ограбили на миллион евро семью российских туристов
Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсации
Тайфун в Японии: пять человек пострадали, один погиб
Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы
Назван ТОП-10 самых продаваемых пикапов в мире
Ким Чен Ын полмесяца не появлялся на публике
Взрывное устройство сработало в торговом центре в Польше
В Москве выросла доля выставленных на продажу многокомнатных квартир
Депутат Верховной рады призвала прекратить работу российских СМИ на Украине
Экс-премьер Украины Николай Азаров: США и Европу никогда не интересовала Украина
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро в Москве
Журнал The New Yorker решил не приглашать экс-помощника Трампа на свой форум
Российский флот получит ракетные корабли «Каракут» с новейшим РЛК
Опрос показал, что больше 80% российских бизнесменов готовы продать активы
В Риме на глазах у туристов обрушилась часть форума
В Великобритании загорелась начальная школа
Порошенко внес в Верховную раду проект о военном приветствии "Слава Украине"
В России из-за лесных болезней могут погибнуть 2,7 млн гектаров леса
В Японии из-за тайфуна отменили больше 600 авиарейсов
Скворцова: угрозы повышения цен на лекарства в России нет
Правительство Японии выразило России протест в связи с памятными мероприятиями на Курилах
ПФ и Соцстрах будут штрафовать за нарушение прав инвалидов
На МКАД легковушка столкнулась с поливомоечной машиной, погибли два человека
Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы
После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак