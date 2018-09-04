Путину рассказали про «Крымский мост» в Орле

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-04T14:30:39+03:00

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- Деньги дошли на развитие системы здравоохранения? - в карьер начал Владимир Путин встречу с врио главы Орловской области Андреем Клычковым.

Жители Орла жаловались президенту во время Прямой линии на проблемы с финансированием и на то, что деньги не попадают по назначению.

- Деньги дошли, и жители очень благодарны, - подтвердил Клычков.

- Сколько уже получили? - спросил Путин.

- Мы получили 500 миллионов рублей. Как мы и договаривались, жители просили помощи – это закупка медицинского оборудования, строительство ФАПов в отдаленной местности, закупка мобильных ФАПов, мы купили и мобильный мамограф. В целом как раз за счет этих средств мы сможем поднять социальное обеспечение.

Клычков - единственный представитель КПРФ в губернаторском корпусе, но принципиально доклад «красного» губернатора ничем не отличался от остальных.

- В этом году нам удалось запустить три года не реализовавшийся проект – Беломестненский мост, - рассказал он. - Как у нас говорят, это наш орловский «Крымский мост». Он соединяет две территории через реку Сосна. 15 июля я его открывал, проехали мотоциклисты, автомобилисты, идут люди. В этом году мы заканчиваем проектирование двух наших крупнейших мостов в городе Орел – это «Красный мост» и мост «Дружба». Мост «Дружба» уже начали ремонтировать, по «Красному мосту» заканчиваем проектирование, на следующий год начнем ремонтные работы. Мы подписали инвестиционное соглашение, и в 2019 году уже будет начато строительство западного обхода города Орла.

- На сколько рассчитано строительство? - поинтересовался президент.

- Два года, строительство привлекательно тем, что выводит транзитный транспорт из города, но ни одной копейки бюджетных средств мы не планируем. Эта дорога действительно будет платная, но она не будет касаться жителей областей, это только транзиты.