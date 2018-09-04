51-летняя Памела Андерсон родит ребенка молодому любовнику-футболисту

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-04T14:43:04+03:00

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Кажется, мы все стоит на пороге нового звездного бэби-бума, правда, бэби-бума зрелого, когда актрисы и певицы решаются родить на пороге климакса. В Голливуде еще не утихли разговоры о Джанет Джексон и Бриджит Нильсен, которые произвели на свет детей в возрасте глубоко за 50, когда их примеру собралась последовать актриса Памела Андерсон. Сексуальная блондинка собирается также родить сама, правда, при помощи ЭКО. Актриса заявила, что мечтает подарить ребенка своему любовнику – футболисту Адилю Рами,роман с которым она закрутила в прошлом году. Памела призналась подруге, что уже прошла лечение и сделала ЭКО. Правда, пока непонятно, успешно ли?! Надо отметить, что «главная спасательница Малибу» заранее предусмотрела возможность родить еще одного ребенка в более позднем возрасте, заморозив, в свое время, свои яйцеклетки.

Напомним, у актрисы двое сыновей — 22-летний Брэндон и 20-летний Дилан. И оба они поддерживают решение матери. Памела старается вести здоровый образ, активно занимается спортом и находится в прекрасной физической форме. Однако, тут есть небольшая проблема. ее первый муж и отец ее сыновей — рокер Томми Ли заразил ее много лет назад гепатитом С. Андерсон долго лечилась, и ей удалось преодолеть недуг.

Но врачи, к которым она обратилась недавно, предостерегли Памелу: ущерб, нанесенный болезнью ее жизненно важным органам, так велик, что во время беременности могут возникнуть серьезные проблемы. Впрочем, актриса старается себя убедить, что справится с любыми препятствиями.