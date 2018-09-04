Потереть подкову на счастье и пройти под дугой лошадиной упряжки: Первокурсникам Тимирязевки вручили студенческие билеты

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-04T15:59:17+03:00

Сначала ребята должны были потереть подкову на счастье, а затем - пройти под дугой для упряжки лошади. Фото: timacad.ru

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В Тимирязевской академии 3 сентября стартовал очередной учебный год. Для кого-то он стал первым: в этот день в главном аграрном вузе страны традиционно поздравляли первокурсников и посвящали их в студенты. Каждый факультет приготовил для вновь прибывших свои сюрпризы.

Особенно ярким и шумным получился праздник первокурсников на факультете зоотехнии и биологии. Перед тем, как получить студенческие билеты, каждый из ребят принял участие в историческом ритуале, который здесь соблюдают уже не один десяток лет. Сначала первокурсники должны были потереть подкову на счастье, а затем - пройти под дугой для упряжки лошади. Считается, что эта традиция помогает удачно начать учебный год и без лишних сложностей преодолеть студенческий путь в главном аграрном.

Потереть подкову - на счастье: считается, что годы, проведенные в вузе, пройдут без проблем. Фото: timacad.ru

Первокурсникам вручили студенческие билеты. Фото: timacad.ru

Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства приготовил для своих первокурсников большой концерт - целую шоу-программу в зале 29-го учебного корпуса. Между творческими номерами старшекурсников с началом учебного года новичков поздравили представители руководства вуза.

Студенты факультета агрономии и биотехнологии принимали поздравления в легендарном актовом зале ректората РГАУ-МСХА. Более 150 лет назад основатель Тимирязевской академии Николай Железнов прочитал в нем самую первую лекцию в истории вуза. Будущих агрономов поприветствовал проректор по международной деятельности, преподаватель агрофака Евгений Кошкин: он рассказал о международных программах, открытых для студентов Тимирязевки, и возможностях для продолжения обучения за рубежом.

Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства приготовил для своих первокурсников большой концерт. Фото: timacad.ru

Декан Владимир Леунов рассказал первокурсниками о главных вехах истории агрофака и раскрыл секрет, какие профессии сейчас считаются самыми востребованными на старейшем факультете вуза. По словам руководителя, вместе со временем меняются приоритетные специальности. Если раньше среди студентов преобладали агрономы-технологи, то на сегодня все большим спросом пользуются профессии будущего: специалисты по защите растений, селекционеры и биотехнологи. Слова декана подтвердили первокурсники, многие из которых готовы посвятить свою жизнь именно этим специальностям.

Начало нового учебного года в Тимирязевской академии. Фото: timacad.ru

- Я поступила именно в тот вуз, куда хотела. Уверена, что смогу выучиться по специальности «Биотехнологии», - говорит студентка Мария Панкова. - Это сейчас развивающая отрасль, и было бы крайне интересно в ней работать. А Тимирязевка предоставляет отличные возможности – выращивать здесь явно есть где!