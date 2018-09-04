2018-09-04T17:04:00+03:00
Звезды

54-летняя Жанна Эппле похвасталась девичьей грудью и опровергла слухи о пластике

Актриса выглядит просто восхитительно в откровенном купальнике
Ольга АНТОНОВА
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Жанна действительно серьезно работает над тем, чтобы сохранить молодостьЖанна действительно серьезно работает над тем, чтобы сохранить молодостьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Звезда сериалов Жанна Эппле сейчас находится в Сочи, где у нее проходит сразу несколько спектаклей. Но начало антреприз вечером, а дни актриса проводит на пляже, чтобы успеть немного загореть перед унылой осенью. А именно в такие моменты у женщин возникает непреодолимое желание запечатлеть себя для инстаграма. Не смогла справиться с искушением и Эппле, опубликовав очень интригующее фото в бикини, где прекрасно видна еще пышная грудь.

«Жанна, нет слов. Вы очень сексуальны!», «Боже мой, как можно сохранить такую девичью грудь!», «Жанна, ну невозможно выглядеть столько прекрасно. Вы большая молодец», - тут же восхитились поклонники в комментариях. А кто-то даже предположил, что актриса все-таки прибегала к услугам пластических хирургов, которые и увеличили ей грудь. Но Жанна ответила в комментариях, что она не ложилась под нож специалистов, а грудь у нее своя.

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Надо отметить, что Жанна действительно серьезно работает над тем, чтобы сохранить молодость. Актриса несколько раз в неделю ходит в тренажерный зал, плюс, занимается бассейном, боксом, пилатесом, посещает массажиста. Старается по минимуму пить кофе и правильно питаться. Вот, правда, последнее не всегда удается. Как признавалась звезда в одном из интервью, она вместе с сыновьями очень любит вкусно поесть. А иногда даже на ночь.

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