54-летняя Жанна Эппле похвасталась девичьей грудью и опровергла слухи о пластике

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-04T17:04:00+03:00

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Звезда сериалов Жанна Эппле сейчас находится в Сочи, где у нее проходит сразу несколько спектаклей. Но начало антреприз вечером, а дни актриса проводит на пляже, чтобы успеть немного загореть перед унылой осенью. А именно в такие моменты у женщин возникает непреодолимое желание запечатлеть себя для инстаграма. Не смогла справиться с искушением и Эппле, опубликовав очень интригующее фото в бикини, где прекрасно видна еще пышная грудь.

«Жанна, нет слов. Вы очень сексуальны!», «Боже мой, как можно сохранить такую девичью грудь!», «Жанна, ну невозможно выглядеть столько прекрасно. Вы большая молодец», - тут же восхитились поклонники в комментариях. А кто-то даже предположил, что актриса все-таки прибегала к услугам пластических хирургов, которые и увеличили ей грудь. Но Жанна ответила в комментариях, что она не ложилась под нож специалистов, а грудь у нее своя.

epple.ymnaya Чашка кофе и старая фланелевая рубашка - слабовато предложение...

Надо отметить, что Жанна действительно серьезно работает над тем, чтобы сохранить молодость. Актриса несколько раз в неделю ходит в тренажерный зал, плюс, занимается бассейном, боксом, пилатесом, посещает массажиста. Старается по минимуму пить кофе и правильно питаться. Вот, правда, последнее не всегда удается. Как признавалась звезда в одном из интервью, она вместе с сыновьями очень любит вкусно поесть. А иногда даже на ночь.

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