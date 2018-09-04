Ученые: чтобы дольше жить, нужно распределить приемы пищи в 10-часовом дневном интервале

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-04T19:33:10+03:00

Новые данные пока подтверждены на животных, но многие исследователи уже испытывают этот метод на себе [комментарий геронтолога]

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ПИЩЕВОЙ МАРАФОН

Ученые из Института Солка (Калифорния) первым делом «отключили» подопытным мышам гены, ответственные за поддержание циркадных ритмов. Эти ритмы, в свою очередь, воздействуют на многие другие гены организма, распределяя, каким из них активироваться днем (например, «генам», отвечающим за пищеварение), а каким вовсю трудиться ночью — например, определенным генам, отвечающим за «ремонт» клеточных повреждений. Известно, что при сбое циркадных ритмов в организме происходит разбалансировка, нарушает гомеостаз (то есть постоянство, баланс внутренней среды), это чревато ускоренным старением и развитием опасных болезней, включая рак. В том числе поэтому для людей неблагоприятны частые перелеты со сменой часовых поясов.

Дезориентированных мышек разделили на две группы. Одной создали условия, в которых сейчас живет большинство из нас: круглосуточный доступ к еде, чем грызуны не преминули воспользоваться. Второй группе мышей приемы пищи распределили в течение 10-часового дневного интервала, а остальные 14 часов в сутки держали без еды. В итоге первая группа подопытных заработала себе ожирение, диабет и жировой гепатоз (опасное заболевание печени). А вторая группа осталась здоровой с высокими шансами на более долгую жизнь.

При этом — хорошая новость — калорийность питания у мышей обеих групп была одинаковой. То есть грызунам-«зожникам» не пришлось сидеть на ограничительной диете — они свободно съедали полноценный объем еды в течение разрешенных часов.

По сути такой тип питания — в дневное время в течение 10-часового окна — помогает настроить и/или нормализовать сбитые молекулярные часы в наших клетках, иначе говоря — восстановить те самые циркадные ритмы, поясняют исследователи. Ученые уверены, что такой подход может сработать и для людей: помогать быстро налаживать циркадные ритмы, избегая нарушений обмена веществ и других неприятных последствий сбоя биологических часов. Кстати, такая проблема связана не только с джетлагом при перелетах, но и возникает у многих людей по мере старения организма, в пожилом возрасте.

КОММЕНТАРИЙ ГЕРОНТОЛОГА

«Я давно испытываю этот метод на себе»

Известный российский геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, автор книг-бестселлеров «Секреты вечной молодости» и «120 лет только начало» Алексей Москалев рассказал «КП», что давно уже практикует подобный подход — в научной среде он называется «интервальное голодание»:

- Науке известно, что ограничение калорийности питания снижает риск развития ряда тяжелых возрастных заболеваний, таких как диабет 2-го типа, рак, сердечно-сосудистые нарушения. Однако питаться таким образом — постоянно жестко ограничивать себя, высчитывать калории — не всегда удобно (да и удовольствия, прямо скажем, маловато. - Ред.). Поэтому разработана и уже практикуется многими людьми, в том числе из научного сообщества, приемлемая альтернатива: так называемое прерывистое, или интервальное, голодание.

Геронтолог Алексей Москалев.Фото: Личный архив

При таком подходе ты полностью сохраняешь свой привычный рацион, но сокращаешь время приема пищи до определенного временного окна. Например, те же 10 часов в день, как в описанном эксперименте, остальные 14 часов не ешь. Исследования на мышах показывают, что подобный режим предохраняет от набора лишнего веса и диабета 2 типа. С научной точки зрения такие эффекты можно объяснить, в частности, тем, что при интервальном голодании в организме активно расходуются запасы жирных кислот. И также за счет перерывов в приеме пищи повышается чувствительностью к инсулину (это защищает не только от диабета, но и, как предполагается, замедляет скорость старения организма. - Авт.).

Среди других приятных бонусов - активизация регенерационных, то есть восстановительных, оздоравливающих процессов, снижение уровня окислительного стресса и воспалительных процессов во многих тканях организма, добавляет эксперт.

СОВЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

- На практике, чтобы применять прерывистое голодание и добиться перечисленных положительных эффектов, достаточно сделать свой завтрак чуть более поздним, а ужин более ранним, - подсказывает профессор Алексей Москалев. - Я лично, например, завтракаю в 8 утра, а ужинаю в районе 6 вечера (уточним, для людей пока нет доказательств, что лучше всего работает 12-часовой интервал между приемами пищи, как у мышей в эксперименте, поэтому добровольцы подбирают себе перерывы индивидуально, ориентируясь на собственное самочувствие. - Авт.).

РЕКОМЕНДАЦИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ

Врачи-гастроэнтерологи предупреждают: если у вас есть проблемы с пищеварением, особенно с желчным пузырем и желчевыводящими путями, то, как правило, все-таки требуются частые приемы пищи — не реже чем раз в 2 — 3 часа. Более длительные перерывы могут привести к застою желчи и усилению воспаления. Поэтому, например, если вы ложитесь спать в 12 часов ночи, то последний раз желательно поесть в 10 вечера, а не в 6. Более подробные рекомендации с учетом вашего диагноза и общего состояния организма даст врач-гастроэнтеролог.