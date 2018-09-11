Главный центр мирового развития переместился в Евразию

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-11T16:32:31+03:00

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Взрывной экономической рост Индии и Китая меняет всю экономическую да и политическую картину мира. Страны Азиатского-Тихоокеанского региона из «мастерских» превратились в источник идей, инвестиций и политического влияния. Как использовать это изменение России обсудили участники дискуссионного клуба «Валдай» на Восточном экономическом форуме.

- Поворот России на восток – не вынужденный, а хорошо продуманный шаг. Он произошел бы и без всяких санкций. Важнейший центр мирового развития переместился в Евразию - говорит Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»; профессор НИУ «Высшая школа экономики». - Современный мир переполнен разного рода связями и одна из форм этих связей – строительство новой региональной глобализации. От усилий стран этого региона во многом зависит в целом общемировая конфигурация.

Иностранные спикеры согласились, что развивать экономику лучше сообща. Даже Китай, который традиционно остается в стороне от всех международных объединений, признал такую позицию устаревшей.

- После многих десятилетий дипломатических экспериментов и из-за трансформации внутренней китайской ситуации Китай, наконец, убедился, что многосторонний подход — самый эффективный», — подтвердил Лансин Сян, профессор Женевского института международных отношений.

- Азия находится на подъеме, - буквально вторил Самир Саран, президент Observer Research Foundation, - Китай предложил проект «Один пояс – один путь», который соединит Азию с Европой. Это значит, что мы получим новый суперконтинет от Великобритании до Владивостока.

Эксперты пришли к выводу, что новое объединение европейских и азиатских стран (если такое случится) потребует создания новых институтов. Что-то вроде нового Европарламента, новый Международный валютный фонд и новое ООН. Старые институты тоже, вероятно, останутся. Но претерпят сильную трансформацию.

Кроме того, региональные объединения нескольких стран в политические и экономические блоки должны сопровождаться развитием инфраструктуры.

- Недавно с Россией мы подписали соглашение о транзитных перевозках, - рассказал Дамдин Цогтбаатар, министр иностранных дел Монголии, - Мы уже, 33 страны, работаем над тем, как уменьшать бюрократические и административные барьеры, которые применяются к транзитным перевозкам.

- Россия, Индия, Япония и любые другие страны должны работать сообща, сотрудничая. Чтобы создать новый политический порядок, который позволит нам управлять этим новым географическим распределением , — заключил Самир Саран.