Мария Шарапова покидает US Open, проиграв испанке Наварро

СЕГОДНЯ 06:11 2018-09-04T06:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила свои выступления на Открытом чемпионате США по теннису. Она проиграла в четвертом круге соревнований испанской спортсменке Карле Суарес Наварро. Итоговый счет поединка - 6:4, 6:3 в пользу испанки. Она посеяна под 30 номером на турнире и ей 30 лет.

Шарапова стала последней теннисисткой из России, которая покинула эти соревнования. В парном разряде на турнире в США остаются три спортсменки - Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Ирина Хромачева. Для Шараповой это - 12-е участие в Открытом чемпионате США по теннису. Она дважды побеждала на турнире - в 2005 и 2012 годах, а еще раз, в 2006, была полуфиналисткой соревнований.

В поединке четвертьфинала победившая Шарапову Суарес Наварро сыграет против Мэдисон Киз из США.

Открытый чемпионат США по теннису, призовой фонд которого составляет 53 миллиона доларов, завершится в это воскресенье, 9 сентября.