2018-09-04T06:16:55+03:00
Спорт

Мария Шарапова покидает US Open, проиграв испанке Наварро

Поединок в Нью-Йорке продолжался две партии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Мария Шарапова.Мария Шарапова.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила свои выступления на Открытом чемпионате США по теннису. Она проиграла в четвертом круге соревнований испанской спортсменке Карле Суарес Наварро. Итоговый счет поединка - 6:4, 6:3 в пользу испанки. Она посеяна под 30 номером на турнире и ей 30 лет.

Шарапова стала последней теннисисткой из России, которая покинула эти соревнования. В парном разряде на турнире в США остаются три спортсменки - Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Ирина Хромачева. Для Шараповой это - 12-е участие в Открытом чемпионате США по теннису. Она дважды побеждала на турнире - в 2005 и 2012 годах, а еще раз, в 2006, была полуфиналисткой соревнований.

В поединке четвертьфинала победившая Шарапову Суарес Наварро сыграет против Мэдисон Киз из США.

Открытый чемпионат США по теннису, призовой фонд которого составляет 53 миллиона доларов, завершится в это воскресенье, 9 сентября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Умерла звезда сериалов «Доктор Кто» и «Семерка Блейка» – актриса Жаклин Пирс
Климкин рассказал, когда на Украине появятся базы НАТО
Япония сообщила о «крупнейшей» эскадре кораблей ВМФ России, прошедшей через пролив Лаперуза
Старые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей
Трамп призвал Россию и Иран не допустить операции сирийской армии в Идлибе
Климкин: Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией
Пользователи Facebook и Instagram снова пожаловались на сбои в работе сервисов
Украинский омбудсмен заявила, что обмен моряками с Россией невозможен
«Это хорошо – для меня!»: Трамп отреагировал на новость о планах Керри баллотироваться в президенты США
Московские хирурги удалили у пациента гигантскую опухоль весом более 20 кг
Атака дронов боевиков в Латакии: погибли трое сирийских военных, девять ранены
Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном
Афганец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, объяснил мотивы своей атаки
Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров