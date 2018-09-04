2018-09-04T10:59:52+03:00
Общество

Колокольцев встретился с Султаном Брунея

Министр пригласил своего коллегу с визитом в Россию
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев на 38-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН. ФОТО МВДВладимир Колокольцев на 38-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН. ФОТО МВД
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Министр МВД России Владимир Колокольцев принял участие в приеме у Султана Брунея Хассанал Болкиаха, полное имя которого Султан Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулахибни аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин.

Встреча была проведена для глав делегаций, прибывших в столицу Брунея на 38-ю конференцию Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАНАПОЛ (Ассоциация руководителей правоохранительных органов государств Юго-Восточной Азии).

"В ходе беседы Владимир Колокольцев поблагодарил Султана за оказанное российской делегации гостеприимство и пригласил своего коллегу – комиссара королевской полиции Брунея с визитом в Россию", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что Хассанал Болкиах стал султаном Брунея в 1967 году, коронован на следующий год, и сегодня занимает второе место в мире после королевы Великобритании Елизаветы Второй по продолжительности пребывания на престоле среди ныне здравствующих монархов. С 1984 года занимает посты премьер-министра, министра финансов, министра обороны, и имеет личное состояние, которое оценивается в 20 миллиардов долларов, а еще коллекцию из 7000 ретро автомобилей. Недавно монарх развелся с двумя женами, и оставил жить во дворце с 1788 комнатами и 257 ванными свою первую избранницу.

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