Зарплата Криштиану Роналду в "Ювентусе" - 31 миллион евро в год

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-04T11:12:24+03:00

Криштиану Роналду зарабывает много, но пока не отрабатывает вложения. Фото: REUTERS

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Во вторник, 4 сентября, появилось очередное исследование на тему зарплат в итальянском футболе. С этого сезона в Серии А выступает Криштиану Роналду и он невероятно приподнял планку доходов для игроков в чемпионате Италии.

Звездный новичок "Ювентуса", что вполне очевидно, лидирует в списке самых богатых игроков. Его годовой оклад - 31 миллион евро. Отрыв достаточно велик - второй в этом списке Гонсало Игуаин из "Милана" зарабатывает 9,5 миллионов евро в год, а "бронзовый призер" Пауло Дибала из "Юве" - всего 7 миллионов евро.

Вообще, получается занятная картина. Роналду зарабывает в Италии больше, чем четверо следующих футболистов зарплатного рейтинга из топ-5. 31 против 29 миллионов евро в год.

В числе главных богачей чемпионата Италии оказались следующие футболисты:

4. Миралем Пьянич ("Ювентус") - 6.5

5. Дуглас Коста ("Ювентус") - 6

6. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") - 6

7. Леандро Бонуччи ("Ювентус") - 5,5

8. Эмре Джан ("Ювентус") - 5

9. Лоренсо Инсинье ("Наполи") - 4,6

10-12. Мауро Икарди ("Интер") - 4,5

10-12. Раджа Наингголан ("Интер") - 4,5

10-12. Эдин Джеко ("Рома") - 4,5

Что же касается тренеров, то больше всего получается наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - 7.5 миллионов евро в год. Вторым идет Карло Анчелотти из "Наполи" - 6,5 миллионов. А третий - Лучано Спаллетти из "Интера" - 4,5 миллиона евро в год.

Что примечательно, переезд Роналду поднял и общую планку суммарных доходов футболистов в Серии А. После 955 миллионов евро год назад общий заработок игроков - 1,129 миллиарда евро.

Пока что же на старте сезона у самого богатого игрока чемпионата Италии не особо ладятся дела с адаптацией. В трех стартовых играх сезона Роналду не забил еще ни одного гола за "Ювентус".