Вуэльта 2018: «Катюша» ждёт большие горы

СЕГОДНЯ 11:44 2018-09-04T11:55:43+03:00

В Испании проходит третий, последний в этом году из Гранд-туров — «Вуэльта»

Изменить размер текста: A A

Началась она для российской команды Катюша очень драматично. На стартовых километрах первого этапа гонщики из разных команд поздравляли Ильнура Закарина с рождением сына, который появился на свет за несколько дней до начала гонки. А потом наш лидер упал на повороте.

— Повело на горячем асфальте, — рассказывает Ильнур. В эти дни под Малагой было за 40 градусов. Такое бывает....

Действительно, травм на веломногодневках бывает очень много. На Тур де Франс в этом году команда «Катюша» к третьей неделе гонки значительно поредела. Но на этот раз более—менее обошлось. Никаких переломов у Закарина не обнаружили и он продолжил выступать. Правда, драгоценное время было потеряно и теперь бороться за призы, как в прошлом году, скорее всего не получится. На Вуэльте—2017 Закарин занял третье место, а теперь будет высматривать отдельные этапы.

— Впереди ещё 12 этапов. Два — три мне подходят по профилю. Буду атаковать.

А подходят Ильнуру крутые горные этапы, на которых он чувствует себя как рыба в воде. Высокий (189 см) и сухой (77 кг) Закарин в последние годы отмечался на многих известных вершинах и вот впереди любимые Пиренеи. Гонка сейчас движется на север Испании (старт во вторник из Саламанки) и главные разборки ещё впереди.

Напомним, что «Катюшу», нашу единственную команду про—тура ( в высшую лигу мирового велоспорта всего входит 18 команд) по прежнему спонсирует ее основатель Игорь Макаров и его группа компаний «АРЕТИ».

Полное название команды “Katusha Alpecin”. На «Вуэльте» сейчас за неё выступают два российских гонщика Закарин и его оруженосец Павел Кочетков, который тоже может выстрелить.

Велошоссе. Гранд-тур «Вуэльта Испании». Испания, 2 сентября

Девятый этап. Талавера-де-ла-Рейна – Ла-Коватилья. 198,2 км. 1. Бенжамин Кинг (США, Dimension Data) – 5:30.38. 2. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – отставание 0.48. 3. Дилан Тюнс (Бельгия, ВМС) – + 2.38… 31. Ильнур Закарин – + 4.56... 51. Павел Кочетков (оба – Россия, Katusha-Alpecin) – + 8.27… 86. Павел Сиваков (Россия, Sky) – + 17.48.

После девяти этапов. 1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 36:54.52. 2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – + 0.01. 3. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – + 0.14… 34. Ильнур Закарин – + 13.26... 41. Павел Кочетков (оба – Россия, Katusha-Alpecin) – + 16.53… 113. Павел Сиваков (Россия, Sky) – + 1:07.35.