Электрические сети России приведут к единому стандарту

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-04T12:01:05+03:00

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До недавнего времени в каждом из регионов России энергетическая система могла работать по индивидуальным стандартам и нормативам. В настоящее время условия работы электросетей по всей стране приводятся к единым требованиям.

«Суть проблемы в том, что разные субъекты энергетики по-разному настраивают технические параметры оборудования, функционирующего в Единой энергетической системе России, - пояснил заместитель главы Минэнерго РФ Андрей Черезов в интервью агентству ТАСС. - Все мы помним отключения электроэнергии на Дальнем Востоке и в Крыму, когда из-за срабатывания автоматики на одном объекте без света оказывался целый регион. Это происходило в том числе и из-за того, что настройки энергетического оборудования у субъектов энергетики не были едины.»

Решить проблему, по мнению заместителя главы Минэнерго, должен документ, обязывающий компании привести все параметры работы энергетического оборудования к общему знаменателю. Документ разработан на основе отраслевых стандартов, стандартов компаний и сейчас имеет статус обязательного к исполнению для предприятий, работающих в Единой энергетической системе России. Любопытно, что выполнение поставленных задач не потребует дополнительных инвестиций, потому что оборудование уже установлено, его только необходимо перенастроить в соответствии с едиными требованиями.

«Это положительно отразится на надежности энергоснабжения потребителей. И крупных энергоаварий в будущем нам удастся избежать», - уверен Андрей Черезов.

Распоряжение уже действует. Один из первых его этапов — проведение всероссийских учений энергетиков в Дагестане, организованные «Россетями». Состояние энергической инфраструктуры в республике было плачевным: регион испытывал большие потери при передаче электроэнергии, неплатежи, которые связаны в том числе с плохо налаженным учетом, средний возраст электросетевого оборудования составлял примерно 50 лет при нормативном сроке службы 25 лет.

«В этой связи генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским был инициирован вопрос о проведении учений энергетиков, в ходе которых был выполнен ряд работ по повышению надежности дагестанской энергосистемы, - сообщил заместитель главы Минэнерго. - Компания поставила перед собой задачу переломить сложившуюся ситуацию и дать импульс развитию и модернизации электросетевой инфраструктуры в Дагестане. Для решения этой задачи в республике были мобилизованы довольно серьезные силы со всей страны — более 2,5 тыс. человек и более 800 единиц техники.»

За время учений заменили более 8 тыс. опор линий электропередачи, отремонтировано 400 трансформаторных подстанций, смонтировано более 600 км новых самонесущих изолированных проводов в распредсетях региона вместо голого провода, что значительно повысило надежность энергоснабжения потребителей. Было установлено более 21 тыс. приборов учета электроэнергии и почти 1700 устройств сбора и передачи данных. В результате учений удалось реконструировать примерно треть электросетевой инфраструктуры республики.

«Мы ждем, что по результатам всероссийских учений в Дагестане экономия электроэнергии в регионе составит до 72 млн кВт/ч в год на фоне снижения технических и коммерческих потерь в электросетях. Если это все перевести в деньги, это около 232 млн рублей в год, - пояснил Андрей Черезов. - Эти деньги останутся в бюджете Дагестанской сетевой компании и пойдут на развитие сетей. Также результатом учений станет повышение надежности электроснабжения потребителей, повысится качество поставляемой электроэнергии, поэтому мы ждем только положительный эффект.

Чиновник отмечает, что в ближайшее время предстоит глобальная реконструкция электрических сетей в Крыму. Федеральной целевой программой (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено порядка 9 млрд рублей для развития сетевой инфраструктуры Крымского полуострова. Эти средства планируется направить из федерального бюджета в том числе на реконструкцию транзитной линии 110 кВ Южного берега Крыма.

Минэнерго дало поручение разработать программу модернизации линий электропередачи 0,4–10 кВ, потому что возраст основного оборудования этого класса напряжения составляет более 50 лет и оно не может гарантировать надежного энергоснабжения в республике. Кабмином Крыма была разработана плановая программа, которая позволила бы постепенно модернизировать «малые сети». Мы сейчас начали рассматривать эту программу. Ее объем составляет порядка 40 млрд рублей.

Кто будет владеть «Крымэнерго»?

«Передача имущества ГУП «Крымэнерго» будет осуществляться в три этапа. Первый этап уже завершен. На втором этапе будет передано на баланс АО «Крымэнерго» имущество, связанное с Южным берегом Крыма, потому что там нужно реконструкцию проводить.

Срок передачи сетевой инфраструктуры Крыма на баланс АО «Крымэнерго» может занять около года. В итоге новая компания будет управлять электросетями Крыма», - резюмировал , - в беседе ТАСС Андрей Черезов.