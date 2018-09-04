В России появился электронный помощник для инвалидов

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-04T14:07:43+03:00

На сегодня мобильное приложение работает в тестовом режиме, его можно скачать бесплатно с сайта http://sn.fss.ru/ и установить на смартфон.

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- «Социальный навигатор» это мобильное приложение, которое в простом и понятном виде предоставляет информацию о порядке получения государственных социальных гарантий в конкретных жизненных ситуациях, с его помощью любой человек может в онлайн-режиме найти нужный объект — аптеку, магазин с ортопедической продукцией, оперативно получить услугу сурдопереводчика. Также приложение дает возможность самостоятельно рассчитать социальные выплаты, найти ближайший центр соцобслуживания, - пояснил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. - Я считаю, что реализация этого проекта не только повысит информированность горожан о социальных услугах, но и даст толчок к разработке других цифровых сервисов, повысит качество государственных социальных услуг.

Новый электронный сервис разработали специалисты Фонда социального страхования (ФСС РФ). Напомним, это ведомство отвечает у нас в стране за выплату пособий по материнству, оплату больничных листов, предоставление средств реабилитации и санаторно-курортного лечения людям с инвалидностью. «В России развивается цифровая экономика, у каждого из нас есть мобильный телефон, и существует целый ряд удобных сервисов, - отмечает председатель ФСС РФ Андрей Кигим. - При этом мы знаем, что российский гражданин сегодня очень активный. Он хочет видеть от чиновника не только деньги (пособия, компенсации. - Ред.), но и качественные услуги, и соответствующее отношение к себе. «Социальный навигатор» обеспечивает все это». Более того, новый сервис, по сути, помогает защищать конституционные права граждан, важнейшим из которых является право на информацию, подчеркнул глава Фонда.

На сегодня мобильное приложение работает в тестовом режиме, его можно скачать бесплатно с сайта http://sn.fss.ru/ и установить на смартфон. На данный момент оно доступно для мобильной операционной системы Android версии 4.4 и выше. В полном объеме работа «Социального навигатора» должна начаться на территории Санкт-Петербурга в 2019 году. После отработки в пилотном регионе проект планируется распространить на всю страну.

Кроме того, на встрече губернатора и главы ФСС РФ был анонсирован запуск электронного голосового помощника для слабовидящих людей. Он будет работать в рамках универсального голосового сервиса Яндекса «Алиса». Нужно лишь попросить: «Алиса, запусти навык «Помощник ФСС», и на экране смартфона появится основное меню, состоящее из трех пунктов: расскажи об услугах Фонда; электронный больничный лист; средства реабилитации.

Пока голосовой помощник работает в тестовом режиме. Но уже скоро можно будет узнать подробную информацию о том, как получить необходимое средство реабилитации, какие документы для этого нужны, как оформить электронный больничный, поясняют в Фонде соцстраха. Кроме того, сервис позволит авторизоваться в системе (для этого нужно будет внести в поле сообщения номер СНИЛС и электронную почту) и посмотреть свои последние листки нетрудоспособности, узнать о записи на прием к врачу. Голосовой помощник направит вам на электронную почту данные по последнему больничному листу.