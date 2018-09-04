Для липчан школы будущего – в настоящем

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-04T13:42:19+03:00

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У новой липецкой школы №60 в строящемся микрорайоне «Елецкий» и название символичное - «Новое измерение». Это не просто образовательный, но и культурно-досуговый центр для жителей микрорайона. Во внеурочное время они смогут посещать бассейн, тренажерные залы и фитнес-студии, использовать для активного отдыха игровые площадки. Как отметил при открытии школы глава региона Олег Королев, здесь в помощь учащимся современное оборудование и передовые технологии - все лучшее, что есть не только в России, но и в мире. Освоению образовательных программ (углубленных и профильных) помогут цифровые лаборатории по физике, химии, математике, биологии, экологии. Школьный бассейн, который открыли еще в мае, также с приставкой «супер» - стены и дно бассейна чистят специальные роботы, а вода дезинфицируется ультрафиолетом. Новая школа на 800 учеников (строительство обошлось порядка 700 млн. рублей) вошла в образовательный кластер технических профессий – здесь созданы профильные классы металлургии и ЖКХ.

Нынешний День знаний стал знаковым и для тихого уютного Задонска – на радость всем 1 сентября распахнула двери новенькая современнейшая школа. Построенный менее чем за 8 месяцев внушительный образовательный комплекс впечатляет – площадь здания свыше 18 тыс. кв. метров, а земельного участка – почти 70 тыс. «квадратов». Новое здание, рассчитанное на 800 учащихся, построено с учетом всех современных требований. Здесь десятки профильных кабинетов и лабораторий, 2 бассейна и 2 библиотеки, мастерские по обработке дерева, металла и для обучения искусству портного и кулинара. В каждом кабинете «полный набор», включающий ростовую мебель, интерактивную доску, аудиосистему, компьютер, документ-камеру и т.д. В рекреации есть стойка для зарядки мобильных устройств, интерактивные панели, предусмотрены даже 2 спальни для организации дневного сна первоклашек. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья 4 подъемника (в т.ч. для погружения в бассейн), инвалидные коляски, раздевалки и санузлы. Двери школы открыты и во внеурочное время - для всех любителей художественного творчества и спорта. К их услугам спортзалы, студия живописи, зал хореографии, фитнес-зал.

На строительство и оснащенность задонской школы № 2 израсходовано 688 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов. Образовательные комплексы аналогичного уровня будут построены в ближайшие годы (в рамках реализации федеральной программы) в Усмани, Грязях, Лебедяни.

В новом учебном году за парты сели 122 тысячи юных липчан.Фото: Владимир КУЛИК

- Современные школы должны быть в каждом районе, где они необходимы. Продолжится реконструкция и техническая переоснащенность имеющихся школ – эти работы ведутся очень интенсивно, - отмечает первый заместитель главы региона Юрий Божко.

В Трубетчинской школе Добровского района капитальный ремонт не проводился больше 50 лет. В этом году новый учебный год для 170 местных школьников стартует в обновленной, похорошевшей школе - здесь заменены кровля и инженерные сети, обновлена мебель. По уровню оснащенности образовательные учреждения на селе уже не будут отличаться от городских школ – для всех устанавливается единый стандарт.

В текущем году на подготовку образовательных организации в регионе выделено более 660 млн. рублей, на проведение капремонтов и реконструкцию зданий – свыше 406 млн. рублей.

В День знаний в Липецкой области школьный порог переступили более 122 тысяч юных липчан, среди которых свыше 13 тысяч первоклассников. Развитие образования, как замечает глава администрации Липецкой области Олег Королев, всегда остается приоритетом в работе местной исполнительной и законодательной власти, «…мы делаем все, чтобы молодые жители региона получали глубокие и разносторонние знания, реализовали свои таланты и способности».