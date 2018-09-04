«Качество языка сильно хромает»: Церковь против Шнурова и Басты в «Голосе»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-04T14:18:49+03:00

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Не всем пришлись по душе наставники седьмого сезона популярного шоу «Голос» на Первом канале. Так, в Русской православной церкви указали на специфическую лексику Сергея Шнурова и Басты (Василия Вакуленко) и напомнили о воспитательной роли телевидения.

- Что касается и Вакуленко, и Шнурова - люди талантливые. Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся - вообще их тексты, их разговоры на публике. Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится, - заявил в эфире телеканала «Спас» первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков. - Любая программа, особенно на центральных каналах, с массовой аудиторией, всегда несет смысловую нагрузку. Это никогда не бывает просто чистым развлечением или чистым бизнесом... «Голос» – это тоже идеологический проект, в каком-то смысле.

Напомним, членами жюри в новом сезоне помимо Шнура и Басты стали Ани Лорак и Константин Меладзе.

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