В России изменились правила выдачи знака, который дает льготы при стоянке и проезде

СЕГОДНЯ 14:44 2018-09-04T14:59:39+03:00

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С 4 сентября вступили в силу новые правила выдачи автолюбителям опознавательного знака «Инвалид». Он дает право на определенные льготы при парковке, а также возможность проехать под ряд запрещающих знаков.

Получать этот знак теперь надо там, где собственно дают инвалидность, - в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ). Кроме того, он станет именным. На нем будет указываться Ф.И.О. инвалида, группа инвалидности, номер бюро медсанэкспертизы, выдавшей знак, и т.п. У самого знака тоже будет свой порядковый номер.

Раньше было по-другому. Номер машины инвалида вносился в специальный реестр, а сама наклейка просто покупалась — в автомагазине или на заправке. Контролеры ориентировались именно на номер — есть в реестре, значит, скажем, не надо штрафовать за то, что паркуется на местах для инвалидов. Эта система вызывала ряд нареканий. Главное — льготами зачастую пользовались вовсе не инвалиды, а их вполне здоровые родственники. Чей номер машины и вносился в реестр. Типа внучок на своем джипе иногда дедушку-инвалида возит.

Теперь знак будет закреплен именно за человеком, а не машиной. В приказе Минтруда, которым вводятся новые правила, особо оговаривается, что использовать знак «Инвалид» можно либо на авто, которым сам инвалид управляет, либо на машине, на которой его перевозят. Нет в автомобиле инвалида — нет льгот. Ног кто будет проверять - действительно ли припаркованный авто ждет инвалида, водителя или пассажира? Так что в этом плане кардинальных изменений не будет. Зато исчезнут те, кто получил инвалидное парковочное разрешение по липовой справке в центре госуслуг. В бюро МСЭ, которое само же эти справки и выдает, такой фокус не пройдет.