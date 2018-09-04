2018-09-04T15:28:27+03:00
Спорт

Жозе Моуриньо согласился на один год тюрьмы условно за неуплату налогов в Испании

Главный тренер "МЮ" осужден за долги в размере почти 2 миллионов евро
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Жозе Моуриньо.Жозе Моуриньо.Фото: REUTERS
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Во вторник, 4 сентября, стало известно, что главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо получил тюремный срок. Прокуратура Испании дала один год условно по делу о неуплате налогов.

Португальский наставник за годы работы в "Реале", как говорится в материалах дела, с 2010 по 2013 годы смошенничал на 3,3 миллиона евро по налогам. И по результатам расследования стало ясно, что 1,9 миллиона евро недовыплатил Моуриньо налоговым органам Испании.

Жозе Моуриньо, как отмечается, скрыл доходы за имиджевые правах с помощью офшорной компании на Британских Виргинских островах. Однако же, португалец избежит реального заключения под стражу. Поскольку по местным законам срок менее двух лет заменяется условным. Но все-таки Жозе должен будет выплатит 670 тысяч евро штрафа в испанский бюджет, пишет Football Espana.

Ранее по таким же делам в разное время проходили такие известные футболисты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Фабио Коэнтрау.

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