«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Челябинской области. «Обучение специалистов младшего звена – важная работа в борьбе с инфекцией»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-04T15:59:43+03:00

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3 сентября в Челябинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию зауральского этапа Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Акция организована Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). На торжественном мероприятии были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, которое проводилось в четырех городах Челябинской области – Миассе, Златоусте, Магнитогорске, Челябинске.

ВИЧ – это поведенческое заболевание

Замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова подчеркнула важность проведения подобных акций, так как они актуализируют значимость проблемы выявления ВИЧ-инфекции.

– Наши высокие результаты по охвату экспресс-тестированием в регионе говорят о хорошо налаженном межведомственном взаимодействии, в том числе в рамках четырехстороннего соглашения с Союзом промышленников и предпринимателей, Федерацией профсоюзов и Роспотребнадзором Челябинской области, благодаря чему мы можем обследовать на ВИЧ-инфекцию активное трудовое население непосредственно на производстве, – отметила Виктория Сахарова. – Мы увеличиваем охват тестированием, мы увеличиваем выявляемость, и мы впервые за последние два года говорим о снижении заболеваемости на 6%.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина обратила внимание, что «ВИЧ-инфекция – это всецело поведенческое заболевание. И знание своего ВИЧ-статуса – это основа профилактики и предупреждения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции».

В свою очередь руководитель общественной организации «Шаги Надежды» Полина Родимкина, 15 лет живущая с ВИЧ-инфекцией, отметила что «ВИЧ – не приговор, а всего лишь хроническое заболевание, с которым можно и нужно жить. И такие акции дают людям знания о том, как сохранить свое здоровье, о способах передачи и мерах профилактики заболевания». Она поблагодарила Министерство здравоохранения Российской Федерации за привлечение широкого внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

О готовности медицинской общественности

В рамках акции также был проведен обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика». Младший и средний персонал поликлиник и больниц Урала, а также все желающие получили современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

Об обучении специалистов много говорили на торжественной церемонии.

– В рамках акции проводится широкое обучение медицинских специалистов первичного звена по вопросам ранней диагностики ВИЧ-инфекции, – прокомментировала ведущий специалист ФКУ «РКИБ» Минздрава России – «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минздрава России Лариса Афонина. – Сегодня у нас есть все возможности для сохранения полноценной и долгой жизни ВИЧ-инфицированного, но при условии раннего выявления заболевания и назначения лечения. Поэтому не только население должно быть готово к обследованию на ВИЧ-инфекцию и знать о способах ее передачи, но и медицинская общественность должна быть готова к тому, чтобы знать и рассказать, что такое ВИЧ-инфекция, чтобы вовремя выявить и направить пациента на лечение, а также поддержать его в момент получения антиретровирусной терапии.

Ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Илья Волчегорский отметил, что «к сожалению, не все жители нашей страны осведомлены, откуда исходит угроза ВИЧ, как ее предупредить, как осуществлять эффективную профилактику этой болезни».

– Поэтому акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» заслуживает всемерной поддержки и признания, так как она направлена на выявление ВИЧ-инфекции, предупреждение заболевания, а также обучение всех категорий специалистов здравоохранения, включая младшее и среднее звено, – подчеркнул Илья Волчегорский.

Торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Челябинской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» традиционно прошла в конце мероприятия. Республика Башкортостан приняла у Зауралья эстафету акции Минздрава России в знак поддержки и преемственности.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.