СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-04T16:25:33+03:00

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У Российской армии появится свой главный храм - высотой 95 метров и вместимостью 6 тысяч человек (для сравнения, высота Храм Христа Спасителя 103 метра и вместимость — д0 10 тысяч). Уже известно, как он будет выглядеть (смотрите фото) и где стоять — в подмосковном парке Патриот. И то, что в нем будет 5 престолов. Центральный престол назовут в честь главного христианского праздника Воскресения Христова.

- Остальные четыре престола посвящены небесным покровителям видов Вооруженных сил и родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому - покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии - покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному - покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре - покровительнице РВСН, - сказал на селекторном совещании во вторник начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Главный храм армии построят на деньги, собранные народом

Строить новый храм решено исключительно на пожертвования — и меценатов, и простых граждан, и самих военнослужащих.

- Никто никого не принуждает и не обязывает. Есть желание, есть порыв в душе - примите участие. Не хотелось бы, чтобы это происходило в каком то приказном порядке. Обратите на это особое внимание, - заметил министр обороны Сергей Шойгу.

Уже известно, что закладка первого камня храма намечена на конец сентября. Тогда же откроется и сбор пожертвований на его строительство. А открыть главный военный храм предполагается к 75-летию Победы. То есть, к 9 Мая 2020 года.