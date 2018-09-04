2018-09-04T16:25:33+03:00
Политика

Главный храм армии построят на деньги, собранные народом

Его возведут к 75-летию Победы в подмосковном парке Патриот
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Строить новый храм решено исключительно на пожертвованияСтроить новый храм решено исключительно на пожертвования
Изменить размер текста:

У Российской армии появится свой главный храм - высотой 95 метров и вместимостью 6 тысяч человек (для сравнения, высота Храм Христа Спасителя 103 метра и вместимость — д0 10 тысяч). Уже известно, как он будет выглядеть (смотрите фото) и где стоять — в подмосковном парке Патриот. И то, что в нем будет 5 престолов. Центральный престол назовут в честь главного христианского праздника Воскресения Христова.

- Остальные четыре престола посвящены небесным покровителям видов Вооруженных сил и родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому - покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии - покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному - покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре - покровительнице РВСН, - сказал на селекторном совещании во вторник начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Главный храм армии построят на деньги, собранные народом

Главный храм армии построят на деньги, собранные народом

Строить новый храм решено исключительно на пожертвования — и меценатов, и простых граждан, и самих военнослужащих.

- Никто никого не принуждает и не обязывает. Есть желание, есть порыв в душе - примите участие. Не хотелось бы, чтобы это происходило в каком то приказном порядке. Обратите на это особое внимание, - заметил министр обороны Сергей Шойгу.

Уже известно, что закладка первого камня храма намечена на конец сентября. Тогда же откроется и сбор пожертвований на его строительство. А открыть главный военный храм предполагается к 75-летию Победы. То есть, к 9 Мая 2020 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд Киева продлил арест Савченко до 30 октября
В сети появился финальный трейлер нового "Хищника"
Посол Украины в Германии назвал невысоким шанс, что ЕС остановит "Северный поток — 2"
Порошенко: Австрия может взять "шефство" над частью Донбасса
Набиуллина: появились факторы в пользу повышения ключевой ставки
Украина возбудила уголовные дела против немецких депутатов из-за посещения Крыма
В ЮАР столкнулись два поезда, пострадали около 100 человек
Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель
Песков отреагировал на слова Трампа об операции в сирийском Идлибе
На заседании контактной группы Россия потребует международного расследования гибели Захарченко
«У нас очень хорошая память»: Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина
В парижском аэропорту Ле-Бурже ограбили на миллион евро семью российских туристов
Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсации
Тайфун в Японии: пять человек пострадали, один погиб
Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы
Назван ТОП-10 самых продаваемых пикапов в мире