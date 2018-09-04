В Москве прошел Фестиваль прессы

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-04T17:24:07+03:00

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Ведущую медиаплощадку столицы с насыщенной тематическойпрограммой, включавшую мастер-классы, творческие встречи, выступления артистов посетили около 12 тысяч москвичей.

В фестивале приняли участие свыше 70 издательских домов, включая ведущие газеты и журналы, а также медиапартнёры в лице Mail.Ru Group и агентства ТАСС. На 6 площадках – «Бизнес», «Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети» – они подготовили более 100 мероприятий, мастер-классов, дискуссий в режиме нон-стоп.

В зоне «Бизнес» посетители смогли узнать много нового об изменении климата (сессия газеты «Аргументы и факты»), о новациях в правилах дорожного движения («STOP-Газета»), о работе журналиста в детективном жанре расследований («Московский комсомолец»), а также получить консультацию по самым разным вопросам – профессиональным и жизненным ситуациям от экспертов «Российской газеты».

В зоне «Digital» редакторы сайтов изданий поделилисьбогатым и интересным опытом работы с контентом в интернете и социальных сетях, продемонстрировав наиболее успешные кейсы развития информационных онлайн-проектов и популяризации авторских текстов. Здесь же посетители могли протестировать новейшие технологии, включая очки виртуальной реальности. Спикерами различных сессий выступили профессионалы отрасли из газеты «Комсомольская правда», холдинга «Москва медиа», МИЦ «Известия», ТАСС и Mail.Ru Group.

1 сентября на Поклонной горе состоялся XVI Московский фестиваль прессы

В зоне «Увлечения» гости могли получить навыки работы в сфере 3D-моделирования, узнать много интересного о тайнах точных наук, познакомиться с одиссеейувлекательных путешествий репортеров, открыть для себя новый вид досуга по различным видам цветоводства и многое другое.

На площадке «Книги» в числе прочего посетителе прошли поэтический мастер-класс, а также уроки актерского мастерства.

Всё об активном долголетии можно было узнать в зоне «Спорт и здоровье», а эксперты МЧС провели инструктажпо оказанию первой медицинской помощи.

Фестиваль как всегда был открыт для всей семьи, поэтому много полезных и приятных развлечений былоприготовлено для детей. Кроме того, гости могли оформить льготную подписку на любимые издания.

О всех событиях посетители могли узнавать в режиме онлайн – на площадках фестиваля были установлены огромные LED-экраны с программой мероприятий.

Ведущую медиаплощадку столицы с насыщенной тематическойпрограммой, включавшую мастер-классы, творческие встречи, выступления артистов посетили около 12 тысяч москвичей

На состоявшемся в рамках фестивале круглом столе с участием Союза предприятий печатной индустрии, Союза журналистов Москвы и Департамента СМИ и рекламы г. Москвы обсудили актуальные вопросы развития печатных СМИ. Участники не только говорили о проблемах отрасли, но и подвели приятные итоги, наградив ряд изданий дипломами.

В течение всего дня на фестивале прессы играла живая музыка. Колоритные выступления участников концерта «Народы Москвы», организованного при поддержке газеты«Вечерняя Москва», а так же концертная программа по случаю 40-летия АиФ, стали наиболее запоминающимися моментами фестиваля, прошедшими на главной сцене.