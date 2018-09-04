Украинский министр признал демографическую катастрофу

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-04T17:05:16+03:00

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«Катастрофической ситуацией» назвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин повальное бегство за границу работоспособного населения. «Страна теряет по миллиону человек каждый год», - добавил дипломат. - «И в ближайшее время ситуация не изменится».

Но каковы истинные масштабы демографического бедствия в соседней стране? Этого достоверно, оказывается, не может сказать никто.

Единственная на сегодняшний день перепись населения на Украине была в 2001 году (страшно сказать - еще при президенте Кучме). Счетчик тогда остановился на показателе 48,5 миллионов человек. А на момент распада Советского Союза в УССР жили 51,5 миллионов граждан.

То есть, население убывало и в первые годы независимости Украины. Но после Майдана - словно побежало вон из этой счтраны. «КП» попросила проанализировать эти цифры экс-министра экономики Украины Виктора СУСЛОВА.

Чуть более 42 миллионов человек проживает на Украине сейчас (по оценкам Госслужбы статистики).

- В действительности, подтвердить эту цифру сложно, - считает Суслов. - По некоторым экспертным оценкам население Украины уже снизилось до 36 миллионов человек, а наиболее радикальные исследования дают цифру в 25 миллионов человек - эти оценки, кстати, основаны на конкретных фактах - сокращении продаж хлеба.

35,6 миллионов избирателей внесены в реестры на начало сентября 2018 года.

- Фактически нам предлагают поверить, что это все взрослое население страны. Но понятно, что многие из них - «мертвые души», и в выборах участвовать не будут. Но власти это дает возможность для манипуляций.

$9 миллиардов переводят ежегодно на Украину трудовые мигранты из других стран.

- Официальный Киев очень гордится тем, что от переводов от гастарбайтеров в страну поступает больше, всем от Международного валютного фонда (за предыдущие три года Украина взяла в МВФ кредиты на $8,38 млрд). Без помощи от выехавших на заработки соотечественников Украина бы не выжила.

10% - уровень безработицы на Украине охраняется на высоком уровне (по данным Международной организации труда). Для сравнения в России (по тем же данным) - 5,2%, в Польше - 5%, в Германии - 3,7%, в Чехии - 3,1%.

- В стране остановились многие заводы, на которых работали тысячи людей, - напоминает Суслов. - Полным ходом идет деиндустриализация когда-то развитой промышленной державы, запускавшей космические корабли. Это превращение Украины в аграрный придаток Европы - там не потребуется столько населения. Отъезд населения за рубеж помогает смягчить ситуацию на рынке труда, но даже это не помогает победить безработицу.

128 место в мире (между Лаосом и Гондурасом) занимает Украина по ВВП на душу населения. Этот показатель считается универсальным показателем экономического развития государства.

Россия находится на 62-м месте (между Турцией и Румынией). Лидируют в рейтинге Люксембург, Швейцария и Норвегия.

- Уровень жизни на Украине слишком низок даже для арабских и африканских беженцев, которые в Европе хотят осесть в высокоразвитых странах с большими пособиями по безработице. Страны Восточной Европы уже проводят параллели между африканскими и украинскими мигрантами.