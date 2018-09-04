2018-09-04T18:05:21+03:00
Экономика

Ставки по вкладам вновь стали расти

Правда, и инфляция тоже
Елена ОДИНЦОВА
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Аж с 2015 года ставки по депозитам только снижались. Что стало вызывать уже некоторое недовольство среди желающих сберечь свои кровные рублиАж с 2015 года ставки по депозитам только снижались. Что стало вызывать уже некоторое недовольство среди желающих сберечь свои кровные рублиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Максимальная ставка по рублевым депозитам в 10 крупнейших российских банках только за одну последнюю декаду августа в среднем выросла на 0,24 процентных пункта — до 6,56%. Во второй декаде августа было — 6,32%. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Новость, с одной стороны, хорошая. Аж с 2015 года ставки по депозитам только снижались. Что стало вызывать уже некоторое недовольство среди желающих сберечь свои кровные рубли, и привело к поискам альтернатив «сберкнижке». Тем более - на фоне разговоров о санкциях и очередного снижения курса рубля в начале августа.

Но есть и другая сторона вопроса, менее приятная. Ставки-то просто так банки не опускают и не поднимают. Снижение ставок, которое мы последние годы наблюдали, было следствием целой цепочки событий. Тормозила инфляция, по итогам 2017 года она оказалась рекордно низкой за все постсоветское время - 2,5% в год. А Центробанк потихоньку снижал свою ключевую ставку, от которой напрямую зависит стоимость денег для банков и, соответственно, вообще заемных денег в стране. Как следствие, снижали свои ставки банки — и не только по вкладам, но и, что тоже важно, по кредитам для граждан.

Теперь, получается, процесс пошел в обратную сторону. Инфляции уже с начала года набежало 2,4% (почти как за весь прошлый год). У нас, конечно, бывало и хуже — за месяц столько набегало — но все же. Центробанк с марта месяца свою ставку больше не снижает. Более того, как заявила в этот вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина, появились факторы в пользу того, чтобы ставку повысить.

С чего так? Причин немало. Тут и весенний рост цен на бензин. И ожидание очередных санкций, на фоне которого в августе рубль ослаб даже при достаточно высоких ценах на нефть. И повышение НДС с Нового года с 18% до 20%, которое не может не сказаться на ценах и инфляции. Так что рост ставок по рублевым вкладам сейчас вполне ожидаем. А то ведь вкладчики сбегут из рублей в валюту. И, исходя из своих собственных корыстных целей, возможно, и правильно сделают.

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