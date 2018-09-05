2018-09-05T01:03:05+03:00
Экономика

Платить нельзя забыть

Как в одном месте оплачивать мобильную связь, домашний интернет, телеканалы и при этом экономить
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Сколько ежемесячных платежей вам приходится держать в голове? Коммунальные услуги, антенна или цифровое телевидение, домашний телефон, мобильная связь, детский сад младшего ребенка, репетитор для старшего, штрафы ГИБДД. Список можно продолжать бесконечно. Если что-то забыть, то в лучшем случае вы останетесь вечером без любимого сериала. Если забывать регулярно, то стресс всей семье обеспечен.

Можно тренировать память или обклеивать квартиру напоминалками. Но чем дальше развиваются технологии, тем это меньше помогает. К счастью, операторы связи стремятся облегчить нашу участь и помочь в своей части – с оплатой услуг связи.

Например, абоненты МТС могут подключить на единый лицевой счет услуги для дома (безлимитный проводной интернет, до 140 каналов ТВ) и для смартфона (тариф с безлимитным мобильным интернетом, пакетами минут и SMS). Платить за каждую услугу отдельно не надо – цена за весь пакет фиксированная. Раз в месяц заплатил и забыл. Причем такой подход может быть гораздо выгоднее как с точки зрения удобства оплаты, так и с точки зрения цены – она зачастую ниже, чем если бы вы платили отдельно за ТВ, домашний интернет и мобильную связь.

Воспользоваться условиями могут жители Москвы и еще почти 70 городов России. Цены в каждом регионе свои. Например, во Владимире можно подключить безлимитный домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и около 140 ТВ-каналов за 700 рублей в месяц и не платить за мобильную связь вовсе. Безлимитный мобильный интернет, пакеты минут и SMS достанутся владимирцам бесплатно.

Так что тем, кто хочет снизить нагрузку на свою память и кошелек, рекомендуем проверить, доступна ли такая возможность в вашем городе. А потом вооружайтесь калькулятором и убедитесь сами: оптом и правда дешевле. Про удобство оплаты раз в месяц мы уже писали.

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