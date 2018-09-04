Российский фильм «Странники терпенья» удостоился награды на Монреальском кинофестивале

СЕГОДНЯ 19:20 2018-09-04T19:34:50+03:00

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«КП» недавно опубликовала беседу с ведущим российским киноактером Константином Лавроненко, исполнившим в этой картине главную роль. Его герой - знаменитый фотограф, решивший сделать музой своего нового проекта случайно встреченную им девушку. В девушке и правда все идеально, но главный плюс - конечно, то, что она немая. Между ней и фотохудожником завязываются сложные отношения на грани, а потом и за гранью садомазохизма… Главную женскую роль в психологической драме режиссера Владимира Аленикова исполнила молодая польская актриса Майя Сопа, которой и был присужден приз за лучшее исполнение женской роли, а картина была показана на закрытии одного из самых значительных фестивалей в Северной Америке.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Владимира Аленикова, среди предыдущих фильмов этого режиссера - "Приключения Петрова и Васечкина", "Каникулы Петрова и Васечкина", «Биндюжник и Король», «Короли российского сыска». Продюсерами картины, которую можно трактовать как метафору творческого процесса, а также непростых взаимоотношений мужского и женского начал, выступили Вадим Горяинов, Эдуард Пичугин, Шамиль Джафаров.