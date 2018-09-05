Как зарегистрировать ИП?
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Для регистрации ИП необходимо иметь ИНН. Далее необходимо заполнить заявление Р21001. Сделать это можно в программе электронно или письменно от руки.
Затем нужно сделать копию паспорта и оплатить госпошлину в размере 800 рублей, и подать эти документы в МФЦ по прописке или электронно по Интернету, если у вас есть электронно цифровая подпись.
Получить расписку с датой о получении документов, в назначенную дату прийти в МФЦ и забрать документы, или получаем их на электронную почту.
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