2018-09-04T20:20:52+03:00
Общество

Как зарегистрировать ИП?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Тарасов Алексей Сергеевич
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Для регистрации ИП необходимо иметь ИНН. Далее необходимо заполнить заявление Р21001. Сделать это можно в программе электронно или письменно от руки.

Затем нужно сделать копию паспорта и оплатить госпошлину в размере 800 рублей, и подать эти документы в МФЦ по прописке или электронно по Интернету, если у вас есть электронно цифровая подпись.

Получить расписку с датой о получении документов, в назначенную дату прийти в МФЦ и забрать документы, или получаем их на электронную почту.

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