Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов поддержал обращение Президента о защите прав граждан предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 20:50 2018-09-04T20:52:28+03:00

Гендиректор «Ростеха» напомнил, что на высокотехнологичных предприятиях и в научно-исследовательских центрах без опытных профессионалов не обойтись Фото: Евгения ГУСЕВА

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Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сегодня провел селекторное совещание с руководителями направлений и подразделений. Речь косвенно зашла в том числе и о будущей пенсионной реформе. Напомним, в своем недавнем телевизионном обращении Владимир Путин рассказал о новых мерах защиты людей предпенсионного возраста, которые будут введены в ближайшее время.

- Создание условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста – логичный шаг государства, - отметил Сергей Чемезов. - В первую очередь это должны быть условия по сохранению рабочих мест, по возможности получения дополнительной или повышения уже имеющейся квалификации.

Гендиректор «Ростеха» напомнил, что на высокотехнологичных предприятиях и в научно-исследовательских центрах без опытных профессионалов не обойтись:

- В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество - молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники - наставники.

Сергей Чемезов поддержал предложение главы государство об ужесточении отвественности для предприятий и их руководителей, которые решатся увольнять сотрудников предпенсионного возраста.

- Президент понимает, что одними административными мерами обеспечивать защиту трудовых прав не совсем правильно, - отметил топ-менеджер Госкорпорации. - Это не панацея. Поэтому поручение президента по разработке стимулов для бизнеса выглядит очень логичным. Не только мы, но и другие работодатели должны быть заинтересованы в приеме и сохранении на работе граждан предпенсионного возраста. Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной. Это своего рода дискриминация. А в целом, Ростех, как крупнейшая мировая промышленная корпорация, заинтересован в профессионалах, и возраст тут не помеха.

Кроме того, на селекторном совещании говорили об индексации зарплат работников предприятия. За последние десять лет заработные платы выросли в 4 раза, повышаясь каждый год. Например, в 2016 году средние заработки сотрудников компании были около 44 тысяч рублей, а в 2017-м она выросла уже до 47 тысяч.

Помимо этого на предприятиях «Ростеха» сотрудникам предоставляют необходимую медицинскую помощь - ежегодно проводятся диспансеризации и профилактические медосмотры, на производства приезжают передвижные мобильные медицинские комплексы, оснащенные самым современным спецоборудованием.