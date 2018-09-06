Андрей Разин: Юрий Шатунов получил за годы работы в «Ласковом мае» $10 миллионов и теперь делает, что хочет

СЕГОДНЯ 01:08 2018-09-06T01:07:13+03:00

Юрий Шатунов всегда был главной звездой коллектива и как-то в голове не укладывается, что сегодня герою девичьих грез 90-х исполняется 45 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Популярность группы и ее солиста Юрия Шатунова зашкаливала настолько, что ее предприимчивому создателю Андрею Разину пришло в голову набрать двойников и отправить их петь под фонограмму в разные концы страны. Достаточно было написать на афише «Ласковый май», чтобы на выступлении был аншлаг. На концерты группы в зените ее популярности было продано 47 миллионов билетов - такое не повторил еще никто из современных артистов. Юрий Шатунов всегда был главной звездой коллектива и как-то в голове не укладывается, что сегодня герою девичьих грез 90-х исполняется 45 лет.

«Комсомолка» попыталась связаться с Юрием, но артист отгородился от СМИ. По словам его продюсера Аркадия Кудряшова, Шатунов не планирует гастролей, новых альбомов и программ, поэтому внимание прессы ему не нужно. Он с 32-летней женой Светланой, 12-летним сыном Дэннисом и 5-летней дочкой Эстеллой живет в Германии, не любит фотографироваться и не выносит, когда его спрашивают о «Ласковом мае» или называют детдомовцем. «КП» решила расспросить о жизни певца его «сценического отца» Андрея Разина, который еще и крестный отец сына Шатунова.

На концерты группы в зените ее популярности было продано 47 миллионов билетов - такое не повторил еще никто из современных артистовФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Юра был слишком юным для гонораров и деньги за него получал я»

- Андрей, вы поддерживаете отношения?

- Он же мой кум, конечно! Когда Юра приезжает в Москву, заезжает ко мне. Я со всеми ребятами из «Ласкового мая» поддерживают тесные и теплые отношения.

- Не обидно, что Юрий Шатунов не любит вопросы о «Ласковом мае»?

- Когда Юра уходил в самостоятельный проект, мы подписали контракт, что Юра Шатунов работает под одноименным брендом, а группа «Ласковый май» под своим названием. Есть решение суда, что название «Ласковый май» придумал я и этот товарный знак принадлежит мне.

- Но все хиты для группы написал Сергей Кузнецов.

- Он продал все эти права мне. И когда попытался вернуть их, то поиграл мне все суды, вплоть до международных. И я являюсь окончательным владельцем всех песен, товарного знака, всей документальной, фото- и кинохроники.

«КП» решила расспросить о жизни певца его «сценического отца» Андрея Разина, который еще и крестный отец сына ШатуноваФото: Олег ЗОЛОТО

- На что же тогда живет Юрий Шатунов? Ведь он не получает отчислений от исполнения песен, а сам не гастролирует...

- Когда Юрий уходил из «Ласкового мая», то получил от меня 10 миллионов долларов США в качестве гонораров. Есть решение суда, где он подтвердил, что деньги получены и он претензий ко мне не имеет. Поэтому у нас с ним самые честные отношения.

- Это гонорар за все года его работы в группе с 1986-го по 1992-й?

- Да, он пришел в «Ласковый май» в 14 лет и до 18 лет работал в группе, а деньги за него получал я. И, став совершеннолетним, он получил $10 миллионов - я эти деньги сконвертировал. На них он купил дом в Германии, живет и работает.

- Разве работает? Он не гастролировал уже 3 года.

- Он работает. У него своя студия звукозаписи, он пишет новые диски, занимается семьей - у него достаточно средств. Думаю, если вам дадут $10 миллионов, вы тоже особо работать не будете, а станете заниматься только любимым делом.

- Так это что же, он 25 лет живет на эти 10 миллионов?

- Юра каждый год дает до 50 концертов, за исключением нынешнего - он пишет новый альбом и сделал перерыв. А в следующем году по городам России будет около 40 концертов с его новой программой.

Юра каждый год дает до 50 концертов, за исключением нынешнегоФото: Михаил ДЕНИСОВ

«Благодаря Иосифу Кобзону все участники «Ласкового мая» получили пенсии»

- Кстати, а вы знаете, что Юрий Шатунов на пенсии? - продолжает Андрей Разин. - И все это благодаря Иосифу Кобзону. Он очень много для нас сделал. Иосиф Давыдович принял Юрия Шатунова, Сергея Серкова в 14 лет на работу и с этих лет они значились артистами Москонцерта, получили тарификацию и через 25 лет все вышли на пенсию. Если бы не Кобзон, нас бы без образования, никто никуда не принял. И я в 54 года тоже уже шесть лет на пенсии. Вся группа «Ласковый май» - пенсионеры. Мы получаем пенсию 20 тысяч рублей.

- Вы любите рассказывать, что никто в группе нот не знал. Сейчас-то знают?

- И по сегодняшний день не знают. Если ко мне приходил человек и говорил: «Возьмите меня в «Ласковый май», то я ему задавал вопрос: «Ты ноты знаешь?» - «Да». Я говорил: «До свидания!» Это к Алибасову, к Айзеншпису, но только не ко мне. Если нот не знаете, значит вы — народный талант и с вами можно сделать все, что хочешь. Ни я, ни Юрий Шатунов нигде не учились. В детском доме музыку не преподавали. Было пение, но у меня по пению всегда была «двойка», а у Юры - «тройка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667477" frameborder="0"></iframe> Белые розы для Юры Шатунова.Группа «Ласковый май» развалилась почти 30 лет назад. Но ее солист Юрий Шатунов по-прежнему популярен у девочек из 90-х

- По словам его продюсера, Шатунов не любит, когда вспоминают, что он вырос в детдоме. Почему?

- Юра фактически в детском доме и не был. В 8 лет остался сиротой, его на воспитание взяла тетка, но не потянула. Тетка сдала его в Акбулакский детский дом, он оттуда сбежал к бабушке. Потом его поймали и опять отправили в детдом, но уже в Оренбургский. Он и оттуда сбежал к бабушке. Он успел записать песню «Белые розы», тогда я услышал ее случайно и приехал за ним, но его в детском доме не было — Юра был в бегах. Поймали бы, отправили бы в трудколонию. И я его поймал первым, уговорил чиновников устроить Юру в Москве в интернат. Так в 13 лет попал к Разину.

- Лет 10 назад отыскали его родного отца Василия Клименко...

- … Этот гад, который никогда Юрой не интересовался?! Он бросил его мать беременной. Она рожала без него! Он никогда не видел и не слышал ребенка! И когда Юра стал богатым, жена этого «отца» попыталась найти его: «Он же сын моего мужа! Надо как-то породниться!». Но я ей сказал, что оторву ей голову, если продолжит поиски. Нельзя называть отцом, человека, который Юру бросил и ни одного дня не имел к нему отношения.

- Вы сделали из Юрия звезду, а он сам хотел ей стать?

- Открою маленький секрет — Юра Шатунов никогда не хотел быть певцом. В Ставрополе на первых концертах он устроил истерику: лег на диван и заявил, что не хочет выходить на сцену. Я вынужден был выйти и открывать рот под его фонограмму. Я Юре сказал, что если он не будет выступать, то его вернут обратно в детский дом, откуда он сбежал и два года был в розыске, а я стану дальше гастролировать. Он перепугался и вышел на сцену. И потом я ждал, что в любой момент Юра может не выйти на сцену. Он говорил: «Меня тошнит, я не хочу выступать, я это ненавижу!». Поэтому сейчас, став взрослым, он к музыке так и относится. Ему больше интересна студийная работа, он очень хорошо разбирается в аранжировках, в аппаратуре - он нашел себя.