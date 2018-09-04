В Лондоне совершено новое нападение с применением отравляющего вещества

СЕГОДНЯ 21:59 2018-09-04T22:07:10+03:00

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В Великобритании произошло очередное отравление неизвестным веществом. Жертвами стали три человека. Все случилось днем 4 сентября в западной части Лондона, на улице Вестборн Гроув. Сотрудники магазина заподозрили одного из покупателей в воровстве и попытались его задержать. Но в этот момент посетитель распылил им в лицо неизвестное вещество и сбежал.

На место происшествия сразу же прибыли полицейские и скорая помощь. Также приехали и две бригады пожарных. Они проверили район на угрозу заражения, но убедившись, что все химические показатели в норме, быстро уехали. Такая предосторожность объясняется тем, что изначально спасателям поступило сообщение об атаке с использованием кислоты (в этом году правительство Британии признало кислоту — особо опасным оружием — ред.).

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Было принято решение не оцеплять здание магазина. Какое именно вещество было применено при нападении пока неизвестно. Человека, распылившего яд, до сих пор не нашли.

Пострадавших сотрудников магазина (двое из них — выходцы из Ирака 50-60 лет) доставили в больницу. Врачи отмечают, что их жизням ничто не угрожает.

В последние годы Великобритания занимает одно из лидирующих мест в рейтинге стран по кислотным атакам на душу населения. Так в 2017 году произошло 465 нападений с использованием кислоты, а в 2016 — 397. Впрочем, самым громкой историей с применением неизвестного отравляющего вещества остается так называемое «дело Скрипалей». В марте этого года в Солсбери неизвестные отравили бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские власти заявили, что при отравлении Скрипалей использовалось боевое нервно-паралитическое вещество, якобы произведенное в России. В связи с этим Лондон безосновательно возложил ответственность за произошедшее на Москву. Российские власти неоднократно опровергали все обвинения и требовали предоставить доказательства.

В конце июня в Эймсбери, находящемся неподалеку от Солсбери, были найдены без сознания двое британцев — Чарльз Роули и его подруга Джо Стерджесс. Как утверждали следователи, они якобы отравились тем же веществом, что и Скрипали. Врачам не удалось спасти Стерджесс, она умерла 8 июля. Роули повезло больше: он вышел из комы и был выписан из больницы, однако позднее он снова почувствовал себя плохо. В данный момент он вновь находится в госпитале.