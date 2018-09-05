«Испорченный вечер школьника»: есть ли польза от большого объема домашних заданий
Валентин Алфимов и Вероника Борисенкова обсуждают это с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
«Испорченный вечер школьника»: есть ли польза от большого объема домашних заданий
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Главные темы:
- Родительский чат: как себя вести и просто не сойти с ума.
- Хоть стой, хоть падай. Клип с танцующими полицейскими умилил новосибирцев.
- Давайте обсудим. "Испорченный вечер школьника": есть ли польза от большого объема домашних заданий.
- Российские туристы предпочли Сочи отдыху в Турции.
- Дави на газ. "Ауди" запускают первый кроссовер на электричестве. "Пежо" и "Ситроен" заметно подешевели. "Рено" планирует серьёзно поменять "Дастеры" и "Логаны".
- Коридоры власти.
- На Урале произошло мощное землетрясение.
«Испорченный вечер школьника»: есть ли польза от большого объема домашних заданий
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