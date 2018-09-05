СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-05T12:01:07+03:00

«Испорченный вечер школьника»: есть ли польза от большого объема домашних заданий

Валентин Алфимов и Вероника Борисенкова обсуждают это с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Родительский чат: как себя вести и просто не сойти с ума.

- Хоть стой, хоть падай. Клип с танцующими полицейскими умилил новосибирцев.

- Давайте обсудим. "Испорченный вечер школьника": есть ли польза от большого объема домашних заданий.

- Российские туристы предпочли Сочи отдыху в Турции.

- Дави на газ. "Ауди" запускают первый кроссовер на электричестве. "Пежо" и "Ситроен" заметно подешевели. "Рено" планирует серьёзно поменять "Дастеры" и "Логаны".

- Коридоры власти.

- На Урале произошло мощное землетрясение.