2018-09-05T12:01:07+03:00
ПодЗарядка

«Испорченный вечер школьника»: есть ли польза от большого объема домашних заданий

Валентин Алфимов и Вероника Борисенкова обсуждают это с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
Валентин АЛФИМОВВероника БОРИСЕНКОВА
Поделиться:
«Испорченный вечер школьника»: есть ли польза от большого объема домашних заданий«Испорченный вечер школьника»: есть ли польза от большого объема домашних заданий
Изменить размер текста:

Главные темы:

- Родительский чат: как себя вести и просто не сойти с ума.

- Хоть стой, хоть падай. Клип с танцующими полицейскими умилил новосибирцев.

- Давайте обсудим. "Испорченный вечер школьника": есть ли польза от большого объема домашних заданий.

- Российские туристы предпочли Сочи отдыху в Турции.

- Дави на газ. "Ауди" запускают первый кроссовер на электричестве. "Пежо" и "Ситроен" заметно подешевели. "Рено" планирует серьёзно поменять "Дастеры" и "Логаны".

- Коридоры власти.

- На Урале произошло мощное землетрясение.

«Испорченный вечер школьника»: есть ли польза от большого объема домашних заданий

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Песков заявил, что претензии к Google не являются чрезвычайной ситуацией
Вышинского госпитализировали из зала суда
Бывшего короля Бельгии Альберта II не пустили в яхт-клуб из-за шорт
«Больше вопросов, чем ответов»: Племянница Скрипаля прокомментировала заявление Лондона о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери
В Тюменском государственном Университете после реставрации открыли здание Института наук о Земле
Минобороны РФ рассказало об ударах по объектам «ан-Нусры»* в Идлибе
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил спортивную карьеру
В Минкультуры прояснили ситуацию с прокатным удостоверением фильма «Похищенные сокровища Европы»
Захарова прокомментировала заявление Лондона о двух подозреваемых по делу Скрипалей россиянах
Украинский депутат подаст в суд на спикера Рады, назвавшего Гитлера идеалом демократии
Депутат Госдумы предложил удвоить социальный налоговый вычет
Британские прокуроры назвали имена россиян, подозреваемых по делу Скрипалей
«Не воюем с книгами и музыкой»: мэр Днепра опроверг запрет российских песен в городе
Лабрадор спас товарища из бурлящего водопада
В ДНР опубликовали фото мужчин, разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко
ФБР вернуло рубиновые туфли Джуди Гарленд из «Волшебника из страны Оз»
Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах Кевину Спейси и Стивену Сигалу
В Калифорнии разбился гражданский самолет
Курсы доллара и евро растут на открытии торгов
Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы»
Должникам запретили переписывать имущество на родных
Израильские военные признали, что нанесли более 200 авиаударов по Сирии за последние полтора года
Олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву дисквалифицировали на два года
Эксперты назвали самые выгодные для работы города
СК возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками дома в Коминтерново
Школы, детские сады, поликлиники обяжут закупить противогазы и противопожарные накидки
Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва