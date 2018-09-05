Предприниматели массово стремятся избавиться от бизнеса
Пять из шести владельцев компаний мечтают их продать
Подавляющее большинство собственников российских предприятий готовы расстаться с ними или продать часть.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Предприниматели массово стремятся избавиться от бизнеса.
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Предприниматели массово стремятся избавиться от бизнеса
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