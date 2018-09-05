2018-09-05T17:36:53+03:00
Бизнес и немного личного

Предприниматели массово стремятся избавиться от бизнеса

Пять из шести владельцев компаний мечтают их продать
Валентин АЛФИМОВАлексей БОЯРСКИЙ
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Подавляющее большинство собственников российских предприятий готовы расстаться с ними или продать часть.Подавляющее большинство собственников российских предприятий готовы расстаться с ними или продать часть.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Главные темы:

- Предприниматели массово стремятся избавиться от бизнеса.

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- Нужен ли туристический сбор по всей стране?

Предприниматели массово стремятся избавиться от бизнеса

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