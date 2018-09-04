Расписание чемпионата России по футболу с 7 по 17 тур: ЦСКА и "Спартак" сыграют 23 сентября

СЕГОДНЯ 22:41 2018-09-04T22:48:21+03:00

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Во вторник, 4 сентября, Премьер-Лига официально огласила расписание чемпионата России по футболу до конца 2018 года. Осенью нынешнего года будут сыграны матчи с по 17 туры национального первенства. Главный матч осени между ЦСКА и "Спартаком" состоится довольно скоро - уже 23 сентября на армейской арене. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

При этом, всего за несколько дней до этого армейцы и спартаковцы проведут первые матчи еврокубков. В матче 10 тура сотоится еще один топ-поединок - ЦСКА примет "Локомотив" и этот матч начнется в 19:00. 12 ноября ЦСКА дома сыграет против "Краснодара". В 14 туре армейцы дома примет "Зенит" 11 ноября.

А вот "Спартак" в матче 16 тура 2 декабря на своем поле на "Открытие Арене" примет столичный "Локомотив". Последние же матчи российского первенства пройдут 8-10 декабря, после чего наступит зимняя пауза. Вместе с тем, 11-13 декабря пройдут последние игры группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы с участием российских клубов.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2018-2019 С 7 ПО 17 ТУРЫ

7 тур

14 сентября (пятница)

«Локомотив» - «Динамо» 19.30

15 сентября (суббота)

«Рубин» - «Енисей» 14.00

«Уфа» – ПФК ЦСКА 16.30

«Арсенал» - «Крылья Советов» 19.00

16 сентября (воскресенье)

«Оренбург» - «Зенит» 14.00

«Анжи» - «Краснодар» 16.30

«Спартак-Москва» - «Ахмат» 19.00

17 сентября (понедельник)

«Урал» - «Ростов» 17.30

18, 19 сентября (вторник, среда)

1 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.

20 сентября (четверг)

1 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.

8 тур

22 сентября (суббота)

«Енисей» - «Урал» 11.30

«Динамо» - «Анжи» 14.00

«Арсенал» - «Рубин» 16.30

«Ростов» - «Уфа» 19.00

23 сентября (воскресенье)

«Ахмат» - «Оренбург» 14.00

«Зенит» - «Локомотив» 16.30

ПФК ЦСКА - «Спартак-Москва» 19.00

24 сентября (понедельник)

«Крылья Советов» - «Краснодар» 18.30

26, 27 сентября (среда, четверг)

Матчи 1/16 финала Кубка России 2018/2019 гг.

9 тур

29 сентября (суббота)

«Урал» - «Арсенал» 11.30

«Оренбург» – ПФК ЦСКА 14.00

«Уфа» - «Енисей» 16.30

«Локомотив» - «Ахмат» 19.00

30 сентября (воскресенье)

«Анжи» - «Зенит» 14.00

«Краснодар» - «Динамо» 16.30

«Спартак-Москва» - «Ростов» 19.00

1 октября (понедельник)

«Рубин» - «Крылья Советов» 19.30

2, 3 октября (вторник, среда)

2 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.

4 октября (четверг)

2 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.

10 тур

5 октября (пятница)

«Арсенал» - «Уфа» 19.30

6 октября (суббота)

«Крылья Советов» - «Динамо» 14.00

«Ростов» - «Оренбург» 16.30

«Рубин» - «Урал» 19.00

7 октября (воскресенье)

«Енисей» - «Спартак-Москва» 11.30

»Ахмат» - «Анжи» 14.00

«Зенит» - «Краснодар» 16.30

ПФК ЦСКА - «Локомотив» 19.00

11 тур

19 октября (пятница)

«Анжи» – ПФК ЦСКА 18.00

«Локомотив» - «Ростов» 20.30

20 октября (суббота)

«Оренбург» - «Енисей» 11.30

«Урал» - «Крылья Советов» 14.00

«Уфа» - «Рубин» 16.30

21 октября (воскресенье)

«Динамо» - «Зенит» 14.00

«Спартак-Москва» - «Арсенал» 16.30

«Краснодар» - «Ахмат» 19.00

23, 24 октября (вторник, среда)

3 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.

25 октября (четверг)

3 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.

12 тур

27 октября (суббота)

«Урал» - «Уфа» 14.00

«Арсенал» - «Оренбург» 16.30

«Ростов» - «Анжи» 19.00

28 октября (воскресенье)

«Енисей» - «Локомотив» 14.00

«Ахмат» - «Динамо» 16.30

ПФК ЦСКА - «Краснодар» 19.00

29 октября (понедельник)

«Крылья Советов» - «Зенит» 18.00

«Рубин» - «Спартак-Москва» 20.30

31 октября, 1 ноября (среда, четверг)

Матчи 1/8 финала Кубка России 2018/2019 гг.

13 тур

3 ноября (суббота)

«Локомотив» - «Арсенал» 14.00

«Динамо» – ПФК ЦСКА 16.30

4 ноября (воскресенье)

«Зенит» - «Ахмат» 14.00

«Краснодар» - «Ростов» 16.30

«Спартак-Москва» - «Урал» 19.00

5 ноября (понедельник)

«Оренбург» - «Рубин» 14.00

«Уфа» - «Крылья Советов» 16.30

«Анжи» - «Енисей» 19.00

6, 7 ноября (вторник, среда)

4 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.

8 ноября (четверг)

4 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.

14 тур

9 ноября (пятница)

«Арсенал» - «Анжи» 19.30

10 ноября (суббота)

«Урал» - «Оренбург» 14.00

«Крылья Советов» - «Ахмат» 16.30

«Ростов» - «Динамо» 19.00

11 ноября (воскресенье)

«Енисей» - «Краснодар» 11.30

«Уфа» - «Спартак-Москва» 14.00

«Рубин» - «Локомотив» 16.30

ПФК ЦСКА - «Зенит» 19.00

15 тур

23 ноября (пятница)

«Ахмат» – ПФК ЦСКА 18.00

«Локомотив» - «Урал» 20.30

24 ноября (суббота)

«Динамо» - «Енисей» 14.00

«Оренбург» - «Уфа» 16.30

«Анжи» - «Рубин» 19.00

25 ноября (воскресенье)

«Спартак-Москва» - «Крылья Советов» 14.00

«Краснодар» - «Арсенал» 16.30

«Зенит» - «Ростов» 19.00

27, 28 ноября (вторник, среда)

5 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.

29 ноября (четверг)

5 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.

16 тур

30 ноября (пятница)

«Рубин» - «Динамо» 19.30

1 декабря (суббота)

«Енисей» - «Ахмат» 14.00

«Оренбург» - «Крылья Советов» 16.30

«Анжи» - «Уфа» 19.00

2 декабря (воскресенье)

«Краснодар» - «Урал» 14.00

«Ростов» – ПФК ЦСКА 16.30

«Спартак-Москва» - «Локомотив» 19.00

3 декабря (понедельник)

«Арсенал» - «Зенит» 19.30

5, 6 декабря (среда, четверг)

Матчи 1/4 финала Кубка России 2018/2019 гг.

17 тур

8 декабря (суббота)

«Крылья Советов» - «Ростов» 12.30

ПФК ЦСКА - «Енисей» 15.00

«Локомотив» - «Оренбург» 17.30

«Анжи» - «Спартак-Москва» 20.00

9 декабря (воскресенье)

«Динамо» - «Урал» 14.00

«Краснодар» - «Уфа» 16.30

«Зенит» - «Рубин» 19.00

10 декабря (понедельник)

«Ахмат» - «Арсенал» 19.30

11, 12 декабря (вторник, среда)

6 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.

13 декабря (четверг)

6 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.