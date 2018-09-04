Расписание чемпионата России по футболу с 7 по 17 тур: ЦСКА и "Спартак" сыграют 23 сентября
Во вторник, 4 сентября, Премьер-Лига официально огласила расписание чемпионата России по футболу до конца 2018 года. Осенью нынешнего года будут сыграны матчи с по 17 туры национального первенства. Главный матч осени между ЦСКА и "Спартаком" состоится довольно скоро - уже 23 сентября на армейской арене. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
При этом, всего за несколько дней до этого армейцы и спартаковцы проведут первые матчи еврокубков. В матче 10 тура сотоится еще один топ-поединок - ЦСКА примет "Локомотив" и этот матч начнется в 19:00. 12 ноября ЦСКА дома сыграет против "Краснодара". В 14 туре армейцы дома примет "Зенит" 11 ноября.
А вот "Спартак" в матче 16 тура 2 декабря на своем поле на "Открытие Арене" примет столичный "Локомотив". Последние же матчи российского первенства пройдут 8-10 декабря, после чего наступит зимняя пауза. Вместе с тем, 11-13 декабря пройдут последние игры группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы с участием российских клубов.
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2018-2019 С 7 ПО 17 ТУРЫ
7 тур
14 сентября (пятница)
«Локомотив» - «Динамо» 19.30
15 сентября (суббота)
«Рубин» - «Енисей» 14.00
«Уфа» – ПФК ЦСКА 16.30
«Арсенал» - «Крылья Советов» 19.00
16 сентября (воскресенье)
«Оренбург» - «Зенит» 14.00
«Анжи» - «Краснодар» 16.30
«Спартак-Москва» - «Ахмат» 19.00
17 сентября (понедельник)
«Урал» - «Ростов» 17.30
18, 19 сентября (вторник, среда)
1 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.
20 сентября (четверг)
1 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.
8 тур
22 сентября (суббота)
«Енисей» - «Урал» 11.30
«Динамо» - «Анжи» 14.00
«Арсенал» - «Рубин» 16.30
«Ростов» - «Уфа» 19.00
23 сентября (воскресенье)
«Ахмат» - «Оренбург» 14.00
«Зенит» - «Локомотив» 16.30
ПФК ЦСКА - «Спартак-Москва» 19.00
24 сентября (понедельник)
«Крылья Советов» - «Краснодар» 18.30
26, 27 сентября (среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка России 2018/2019 гг.
9 тур
29 сентября (суббота)
«Урал» - «Арсенал» 11.30
«Оренбург» – ПФК ЦСКА 14.00
«Уфа» - «Енисей» 16.30
«Локомотив» - «Ахмат» 19.00
30 сентября (воскресенье)
«Анжи» - «Зенит» 14.00
«Краснодар» - «Динамо» 16.30
«Спартак-Москва» - «Ростов» 19.00
1 октября (понедельник)
«Рубин» - «Крылья Советов» 19.30
2, 3 октября (вторник, среда)
2 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.
4 октября (четверг)
2 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.
10 тур
5 октября (пятница)
«Арсенал» - «Уфа» 19.30
6 октября (суббота)
«Крылья Советов» - «Динамо» 14.00
«Ростов» - «Оренбург» 16.30
«Рубин» - «Урал» 19.00
7 октября (воскресенье)
«Енисей» - «Спартак-Москва» 11.30
»Ахмат» - «Анжи» 14.00
«Зенит» - «Краснодар» 16.30
ПФК ЦСКА - «Локомотив» 19.00
11 тур
19 октября (пятница)
«Анжи» – ПФК ЦСКА 18.00
«Локомотив» - «Ростов» 20.30
20 октября (суббота)
«Оренбург» - «Енисей» 11.30
«Урал» - «Крылья Советов» 14.00
«Уфа» - «Рубин» 16.30
21 октября (воскресенье)
«Динамо» - «Зенит» 14.00
«Спартак-Москва» - «Арсенал» 16.30
«Краснодар» - «Ахмат» 19.00
23, 24 октября (вторник, среда)
3 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.
25 октября (четверг)
3 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.
12 тур
27 октября (суббота)
«Урал» - «Уфа» 14.00
«Арсенал» - «Оренбург» 16.30
«Ростов» - «Анжи» 19.00
28 октября (воскресенье)
«Енисей» - «Локомотив» 14.00
«Ахмат» - «Динамо» 16.30
ПФК ЦСКА - «Краснодар» 19.00
29 октября (понедельник)
«Крылья Советов» - «Зенит» 18.00
«Рубин» - «Спартак-Москва» 20.30
31 октября, 1 ноября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России 2018/2019 гг.
13 тур
3 ноября (суббота)
«Локомотив» - «Арсенал» 14.00
«Динамо» – ПФК ЦСКА 16.30
4 ноября (воскресенье)
«Зенит» - «Ахмат» 14.00
«Краснодар» - «Ростов» 16.30
«Спартак-Москва» - «Урал» 19.00
5 ноября (понедельник)
«Оренбург» - «Рубин» 14.00
«Уфа» - «Крылья Советов» 16.30
«Анжи» - «Енисей» 19.00
6, 7 ноября (вторник, среда)
4 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.
8 ноября (четверг)
4 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.
14 тур
9 ноября (пятница)
«Арсенал» - «Анжи» 19.30
10 ноября (суббота)
«Урал» - «Оренбург» 14.00
«Крылья Советов» - «Ахмат» 16.30
«Ростов» - «Динамо» 19.00
11 ноября (воскресенье)
«Енисей» - «Краснодар» 11.30
«Уфа» - «Спартак-Москва» 14.00
«Рубин» - «Локомотив» 16.30
ПФК ЦСКА - «Зенит» 19.00
15 тур
23 ноября (пятница)
«Ахмат» – ПФК ЦСКА 18.00
«Локомотив» - «Урал» 20.30
24 ноября (суббота)
«Динамо» - «Енисей» 14.00
«Оренбург» - «Уфа» 16.30
«Анжи» - «Рубин» 19.00
25 ноября (воскресенье)
«Спартак-Москва» - «Крылья Советов» 14.00
«Краснодар» - «Арсенал» 16.30
«Зенит» - «Ростов» 19.00
27, 28 ноября (вторник, среда)
5 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.
29 ноября (четверг)
5 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.
16 тур
30 ноября (пятница)
«Рубин» - «Динамо» 19.30
1 декабря (суббота)
«Енисей» - «Ахмат» 14.00
«Оренбург» - «Крылья Советов» 16.30
«Анжи» - «Уфа» 19.00
2 декабря (воскресенье)
«Краснодар» - «Урал» 14.00
«Ростов» – ПФК ЦСКА 16.30
«Спартак-Москва» - «Локомотив» 19.00
3 декабря (понедельник)
«Арсенал» - «Зенит» 19.30
5, 6 декабря (среда, четверг)
Матчи 1/4 финала Кубка России 2018/2019 гг.
17 тур
8 декабря (суббота)
«Крылья Советов» - «Ростов» 12.30
ПФК ЦСКА - «Енисей» 15.00
«Локомотив» - «Оренбург» 17.30
«Анжи» - «Спартак-Москва» 20.00
9 декабря (воскресенье)
«Динамо» - «Урал» 14.00
«Краснодар» - «Уфа» 16.30
«Зенит» - «Рубин» 19.00
10 декабря (понедельник)
«Ахмат» - «Арсенал» 19.30
11, 12 декабря (вторник, среда)
6 тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2018/2019 гг.
13 декабря (четверг)
6 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.