2018-09-05T01:15:38+03:00
Происшествия

Криминалисты: Если полицейского застрелил киргиз Мурадов - это легко докажут экспертизы

«Комсомолка» попыталась восстановить картину трагических событий на станции метро «Курская»
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Нурлану Мурадову уже предъявили обвинение. Фото: sledcom.ruНурлану Мурадову уже предъявили обвинение. Фото: sledcom.ru
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Гудя, удаляется очередной поезд. В дальнем углу платформы пассажиров почти нет. У двери, где все произошло, несколько букетов цветов. Розы. Гвоздики. Кто-то собрал их в ведро с водой. И фото - Андрей Райский в штатском. Полицейский, который в ночь на понедельник, 3 сентября, был убит на станции метро «Курская».

Напомним, Райский остановил пьяного мужчину, чтобы проверить документы. Тот попросился в туалет. Райский повел его к концу платформы в служебное помещение. Что произошло дальше, известно благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Из дверей полицейский не вышел. На платформе появляется давешний пассажир в кепке, у которого Райский проверял документы. Натыкается на уборщицу. Она несколько секунд говорит с «кепкой». Тот начинает удаляться и садится в поезд, отъ­езжающий в сторону «Таганской». Уборщица подходит к служебной двери, смотрит секунду и тут же бросается за «кепкой», но поезд уже въезжает в тоннель...

Этого мужчину задержат уже через несколько часов. 43-летний Нурлан Мурадов. Приехал в Москву из Оренбурга. Уроженец Киргизии лет десять назад получил российский паспорт. С тех пор приезжал несколько раз работать на московские стройки. В последнее время трудился здесь на кондитерской фабрике. А в Оренбурге - жена и четверо детей.

В следствии считают, что Мурадов застрелил Райского, отобрав табельный пистолет. Два выстрела в голову. Однако сам Мурадов ни в чем не признается. То есть был кто-то таинственный третий?

- Мурадов говорит: якобы в служебном помещении Райский зашел за дверь, а потом раздался выстрел, - рассказал «КП» источник в следствии. - По его словам, уборщицу он попросил вызвать «Скорую помощь».

СТАНЦИИ ПАТРУЛИРУЮТ РОСГВАРДЕЙЦЫ

На «Курской» привычная суета. Пассажиры снуют туда-сюда, пару раз по платформе проходят полицейские. Двое. Почему Андрей Райский в тот вечер был один?

- На самом деле полицейские станции не патрулируют, - объясняет мне сотрудник УВД на метрополитене. - По платформам ходят росгвардейцы, обычно это срочники. Сотрудники полиции находятся в районе турникетов, там у них в вестибюле каждой станции есть помещение, где в том числе комната для задержанных. А вот туалета нет. В тот вечер пришлось вести Мурадова в служебный - спускаться на эскалаторе к платформе. По инструкции на входе всегда должен быть сотрудник полиции, поэтому Андрей повел задержанного один. И в этом нет никакого нарушения.

У уборщицы, которая беседовала с Мурадовым и обнаружила труп Райского, вчера был выходной.

- Я из другой смены, но с общими знакомыми эта женщина говорила, - рассказывает коллега той самой уборщицы, женщина в форменном ярко-желтом жилете. - По ее словам, она остановила этого киргиза, потому что удивилась - посторонний вышел из служебного помещения. Спрашивала, кто он. Тот действительно что-то говорил про «Скорую помощь». Но он очень плохо говорил по-русски, она мало что поняла...

Служебный туалет на платформе - за обитой железом дверью. Никаких «М» и «Ж» на ней нет.

- Это подсобка, - объяснила моя собеседница. - Там храним в том числе инвентарь для уборки. Но санузел там тоже есть. Ключи находятся у дежурного по станции. Этим санузлом пользуются и сотрудники, обслуживающие станцию, и полицейские.

На «Курскую», туда, где погиб Андрей Райский, люди несут цветы. Фото: Александр РОГОЗА

На «Курскую», туда, где погиб Андрей Райский, люди несут цветы.Фото: Александр РОГОЗА

СЛЕДЫ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ

Итак, Нурлан Мурадов заявляет, что он полицейского не убивал. Видеокамера в служебном помещении, где погиб Райский, отсутствует. Однако эксперты считают, что доказать вину уроженца Киргизии, если он действительно стрелял в полицейского, будет несложно.

- Даже если преступник стер отпечатки, на металле все равно останутся потожировые следы, - объясняет криминалист Михаил Игнатов, - мелкие частички материала человека, который держал ствол. Через экспертизу ДНК можно будет точно сказать, брал этот человек в руки пистолет или нет.

- Но это еще не доказывает, что стрелял.

- При выстреле на одежде и руках стрелявшего остаются следы порохового заряда. Их не смыть, не выстирать. При нынешних технических возможностях это совсем несложная экспертиза. Она делается максимум двое-трое суток. Думаю, совсем скоро у следствия на руках будут все ответы.

Сегодня Нурлана Мурадова доставят в суд для ареста.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Райского убила отрикошетившая от стены пуля?

Такая версия появилась вечером во вторник на одном из сайтов. Якобы в подсобке Мурадов напал на Райского с кастетом, тот достал табельный пистолет и выстрелил. Пуля отрикошетила от стены и попала полицейскому в голову.

- Эта версия не подтверждается, - сообщили «КП» в Следственном комитете. - У погибшего сотрудника огнестрельное ранение в голову с близкого расстояния.

По словам нашего собеседника, при рикошете характер ранения был бы другим. Кроме того, иначе выглядела бы и изъятая из тела пуля.

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