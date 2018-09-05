Формула любви

СЕГОДНЯ 01:29 2018-09-05T01:29:59+03:00

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«Формула-1» в пятый раз доезжает до России. С 27 по 30 сентября 2018 года «Сочи Автодром» примет Гран-при «Формулы-1». В бархатный сезон.

1. Праздник продолжается!

Пару месяцев назад здесь гремел чемпионат мира по футболу. Это на стадионе «Фишт» Россия сражалась с Хорватией, а трибуны восторженно ревели, глядя, как Денис Черышев сумасшедшим ударом кладет мяч в девятку «шахматных» ворот. Это ощущение, что нет сейчас в мире ничего более важного, чем то, что происходит здесь и сейчас.

По своей праздничной атмосфере и эмоциям Гран-при «Формулы-1» обещает быть не менее ярким. «Сочи Автодром», на котором пройдут гоночные заезды, является одним из самых современных автоспортивных комплексов в Европе.

Созданная благодаря Олимпийским играм, Кубку мира по футболу и четырем Гран-при «Формулы-1» инфраструктура города позволяет в кратчайшие сроки добраться до любой точки Имеретинской низменности, где расположена трасса. В Сочи вы сможете утром понежиться на пляже, а уже через полчаса оказаться у входа в Олимпийский парк.

2. Концерты «Би-2» и Басты

В дни гоночного уик-энда на Центральной площади Олимпийского парка Сочи пройдут мощнейшие концерты, которые заставят сердца всех любителей рева моторов биться чаще. 29 сентября будет зажигать рок-группа «Би-2», а 30 сентября выступит Баста. Запланирован концерт и еще одного артиста, о котором будет объявлено позднее.

Также в Олимпийском парке состоится большой фестиваль, в рамках которого зрители увидят выступление авиационной группы «Стрижи», соревнования по дрифту, мотофристайлу и многое другое.

С утра до вечера будет работать F-1 Fanzone - настоящий рай для любителей атрибутики и сувениров. Автограф-сессии, разнообразные развлекательные мероприятия, а для самых маленьких посетителей будет работать детская зона.

3. Разные типы билетов

В этом году организаторы снизили цены и предусмотрели пакетные предложения на посещение Гран-при России.

На данный момент уже продано 22 тысячи билетов. Концепция билетной программы теперь предусматривает, что все билеты рассчитаны на посещение четырех дней гоночного уик-энда «Формулы-1».

Организаторы подготовили пакетные предложения - три ночи проживания в отеле при наличии билета обойдутся от 5 995 рублей. Учитывая специальные цены на детские билеты, на Гран-при России можно приехать всей семьей за вполне доступные деньги.

Стоимость билетов зависит от выбранной трибуны - всего их пять на «Сочи Автодроме». Самые доступные места обойдутся в 6 990 рублей за весь уик-энд, а билет на главную трибуну стоит 13 490 рублей.

Также вокруг ледового дворца «Большой» находится зона свободного размещения, где зрители сами могут выбрать место, с которого будут наблюдать за гоночными заездами. Стоимость трехдневного билета, который не дает права доступа на прогулку по пит-лейну в четверг, составляет всего 4 990 рублей.

4. Лучшие гонщики мира

В этом году интрига в борьбе за чемпионский титул в Королевских гонках живее всех живых. Главные претенденты - британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes и немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari. Оба уже по четыре раза становились чемпионами мира, а по ходу нынешнего сезона преимущество переходило то к одному, то к другому. У Хэмилтона 6 побед, у Феттеля - 5, и почти треть сезона впереди! Но немец еще ни разу не побеждал в Сочи, в то время как британец уже дважды поднимался на верхнюю ступень подиума Гран-при России.

Но у королей есть свита. Партнер Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас в прошлом году именно в Сочи отпраздновал свою первую в «Ф-1» победу. А второй пилот Ferrari Кими Райкконен дважды поднимался на Гран-при России на нижнюю ступеньку подиума, может, пора шагнуть выше?

5. Сироткин дома

Без сомнения, повышенное внимание зрителей на трибунах «Сочи Автодрома» будет приковано к единственному среди 20 участников сезона-2018 российскому гонщику Сергею Сироткину. Москвич проводит свой дебютный сезон в «Ф-1». Форма некогда чемпионской команды Williams, за которую выступает Сироткин, пока не позволяет нашему пилоту претендовать на высокие места, но тем важнее для него будет поддержка родных болельщиков.

Так что нас ждет потрясающий уикенд! Жаль будет пропустить такое приключение и последнее свидание с летом.