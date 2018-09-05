Инвалид из «Минуты славы», которого унизили Познер и Литвинова, улетел танцевать в США

СЕГОДНЯ 01:31 2018-09-05T01:31:24+03:00

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Вот как бывает: где родился, там не сгодился. Потерявший ногу в результате газовой гангрены Евгений Смирнов, который в марте 2017 года был изгнан из нашей «Минуты славы», прорвался в Штаты. Там артист намерен покорить шоу America’s Got Talent («Америка ищет таланты», аналогом которого и был проект «Минута славы»).

«Что бы ни происходило в моей жизни, считаю, что все происходит именно в тот момент, когда надо! - написал в Инстаграме Евгений. - Вот и я добрался до Голливуда поучаствовать в проекте America’s Got Talent. Два этапа уже пройдено, на носу третий».

Евгений намекает на казус в «Минуте славы». Владимир Познер и Рената Литвинова, сидящие в жюри, жестко раскритиковали его выступление. Литвинова предложила танцору пристегнуть вторую ногу, чтобы она «не так очевидно отсутствовала», назвав его при этом ампутантом. Владимир Познер посчитал приход инвалида в шоу талантов запрещенным приемом - дескать, отказать такому невозможно. Позже под давлением общественности оба извинились, Познер предложил Евгению остаться в проекте, но тот ушел.

«В нашей стране для таких, как вы, сделано минимум», - как будто намекнула тогда Рената танцору. И он отправился в Голливуд в составе коллектива «ЮДИ»: группа ставит световые шоу с элементами брейк-данса и хип-хопа. У опытных парней из Сибири высокие шансы на победу. В 2015 году в шоу «В Британии есть таланты» они проиграли лишь в финале. Так что пожелаем Евгению удачи. Хорошо хоть Америка нашла в нем не ампутанта, а талант.

Кстати, похожий случай был и в шоу «Голос. Дети». В прошлом году школьник из Москвы Ярослав Якубчук не прошел слепые прослушивания. Зато в этом году 11-летний вокалист покорил британскую версию детского «Голоса», где дошел до финала.