2018-09-05T01:32:53+03:00
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Софья Каштанова ждет ребенка

В сериале «Челночницы» 31-летняя актриса снималась беременной
Инна ФЕДОТОВА
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Софья мечтает стать многодетной матерью. Фото: instagram.comСофья мечтает стать многодетной матерью. Фото: instagram.com
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На этой неделе на канале «Россия 1» стартовало продолжение сериала «Челночницы». К команде актрис-«челночниц» (Мария Порошина, Светлана Иванова, Елена Панова и Зоряна Марченко) примкнет Софья Каштанова. В новом сезоне главные героини уже не катаются за вещами в Турцию - у них теперь бизнес покрупнее, они налаживают торговлю на местах.

Телезрители помнят Софью по роли Софи Лорен в многосерийном фильме «Оттепель» и сериалу «Полицейский с Рублевки», где она играла девушку по вызову Кристину. Софью обожают мужские журналы - не раз она демонстрировала идеальные формы на глянцевых обложках. Но теперь актрисе придется сделать небольшой перерыв в карьере: она ждет первенца. В новом сезоне «Челночниц» Софья снималась уже беременной.

Имя своего избранника Каштанова не афиширует, но известно, что последние несколько лет она счастлива в гражданском браке. «Я за абсолютный патриархат в семье, - признавалась Софья в интервью «КП». - Мужчина должен быть главой, а не инфантильным маменькиным сыночком».

Софье Каштановой недавно исполнился 31 год, она много снимается, пишет картины (и успешно продает их), много путешествует. Встретив любимого, актриса начала мечтать о большой семье: «Не хотелось бы затягивать. Чувствую, я буду сумасшедшей мамашей».

«Челночницы. Продолжение». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.

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