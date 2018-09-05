2018-09-05T01:47:22+03:00
Звезды

Вот это мячики: Подруга Криштиану Роналду загорает на яхте в откровенном купальнике

Футболист и его девушка Джорджина Родригес проводят отпуск на Сардинии [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Звезда итальянского «Ювентуса» арендовал яхту, на которой с комфортом разместилась его возлюбленная.Звезда итальянского «Ювентуса» арендовал яхту, на которой с комфортом разместилась его возлюбленная.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Криштиану Роналду вместе со своей подругой Джорджиной Родригес проводит отпуск у берегов острова Сардиния. Звезда итальянского «Ювентуса» арендовал яхту, на которой с комфортом разместилась его возлюбленная и дети включая старшего сына футболиста Криштиану-младшего. Папарацци запечатлели все семейство на палубе роскошной посудины. Особенно фотографов впечатлила 24-летняя пассия спортсмена, загорающая в откровенном купальнике.

Джорджина нарядилась в бикини, состоящее из короткого топа и стрингов. Девушка подставила солнцу упругие ягодицы – видимо, именно они в свое время и привлекли известного любителя «мячиков». Судя по любовной атмосфере, царившей на яхте, Криштиану без ума от своей девушки: спортсмен то и дело обнимал красотку за «пятую точку» и тискал ее при каждом удобном случае. Джорджина же делала футболисту эротический массаж, от которого Роналду явно млел.

Папарацци впечатлила 24-летняя пассия спортсмена, загорающая в откровенном купальнике. Фото: EAST NEWS

Папарацци впечатлила 24-летняя пассия спортсмена, загорающая в откровенном купальнике.Фото: EAST NEWS

К слову, на пальце брюнетки нетрудно было заметить кольцо с огромным бриллиантом, которое Криштиану подарил ей на помолвку. Колечко от «Картье» стоимостью 500 тысяч евро брюнетка впервые продемонстрировала на чемпионате мира-2018 в Москве.

Джорджина нарядилась в бикини, состоящее из короткого топа и стрингов. Фото: EAST NEWS

Джорджина нарядилась в бикини, состоящее из короткого топа и стрингов.Фото: EAST NEWS

Несколькими днями раньше Джорджина блеснула на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Оставив на один вечер ребенка дома с папой (в ноябре прошлого года Джорджина родила Роналду дочь Алану), модель появилась в числе голливудских звезд и супермоделей на церемонии открытия. Дебют получился весьма нескромным: Джорджина выбрала для красной дорожки прозрачный кружевной наряд, не скрывавший ее прелестей.

Девушка подставила солнцу упругие ягодицы. Фото: EAST NEWS

Девушка подставила солнцу упругие ягодицы.Фото: EAST NEWS

Когда стало известно о переходе Роналду в «Ювентус», Джорджина, не колеблясь, последовала за бойфрендом в Италию. Джорджина растит собственную дочку и заботится о других детях Криштиану, рожденных от суррогатных матерей. С бывшей продавщицей мадридского бутика Gucci спортсмен начал появляться на публике осенью 2016 года. В свои 33 года Криштиану – четырежды папа. Когда Роналду только начал встречаться с российском моделью Ириной Шейк, СМИ узнали, что у него родился ребенок.

Судя по любовной атмосфере, царившей на яхте, Криштиану без ума от своей девушки. Фото: EAST NEWS

Судя по любовной атмосфере, царившей на яхте, Криштиану без ума от своей девушки.Фото: EAST NEWS

Старший сын звезды футбола Криштиану появился на свет 17 июня 2010 года в частной клинике в США. Прошлым летом Роналду признался: его сын родился от двух суррогатных матерей-мексиканок. Одна из женщин дала свою яйцеклетку, другая выносила малыша. Ни одна из суррогатных матерей никогда не видела ребенка и даже не знает, кто у нее родился — мальчик или девочка.

Cпортсмен то и дело обнимал красотку за «пятую точку». Фото: EAST NEWS

Cпортсмен то и дело обнимал красотку за «пятую точку».Фото: EAST NEWS

После расставания с Ириной Шейк Криштиану стал отцом близнецов: Ева и Мэтью так же появились на свет с помощью суррогатных матерей, дети родились в клинике Лос-Анджелеса в июне 2017 года. А еще спустя пять месяцев, в ноябре 2017 года Джорджина Родригес родила ему дочку. Девочку назвали Алана Мартина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Со Стивена Сигала и Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах
Лавров: В госперевороте на Украине виноват Запад, а теперь США вооружают Киев
Лавров: В отношениях России и США нарастает конфронтация
Стало известно, кто заменит Маккейна в сенате
Белый дом пригрозил Асаду «быстрым и решительным» ответом на мнимое применение химоружия
ОЗХО подтвердила: при отравлении в Эймсбери было применено то же вещество, что и в Солсбери
Сборная Украины представила новую форму с надписью «Слава Украине»
Рыночная стоимость Amazon превысила $1 трлн
Лавров назвал кощунственным «нормандский формат» после убийства Захарченко
Трех человек спасли при пожаре напротив мэрии Москвы
Стало известно о приказе Трампа в 2017 году уничтожить Асада
Трамп решил лично провести заседание Совбеза ООН
Умер актер Геннадий Мелехин
Климкин рассказал, как противостоять России в Азовском море
Израиль нанес ракетный удар по западу Сирии
В Москве у двух мужчин отобрали сумку с миллионом рублей
В Лондоне три человека пострадали при атаке с использованием яда
«Нафтогаз» оценил пени за неуплату «Газпромом» долга в $100 млн
В Германии полиция штурмовала квартиру из-за замеченного в окне автомата из Lego
В ДНР заявили о формировании ударной группы ВСУ из 12 тысяч человек
Пользователи сообщили о сбое в работе Youtube