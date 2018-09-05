«Продлил детство»: Киркоров не отпустил детей в школу

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-05T12:55:56+03:00

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Филипп Киркоров не мог не приехать на конкурс своего друга Игоря Крутого «Новая волна». Пока муза конкурса Алла Пугачева набирается сил перед возвращением на сцену (Примадонна планирует дать концерт на свой ближайший день рождения), ее на «Новой волне» замещает Филипп.

Игорь Крутой (кстати, маэстро был в стильном костюме, который, видимо, подбирала к торжеству его супруга Ольга) встретил на красной дорожке Киркорова и его детей.

— Алле-Виктории уже шесть лет, дочь пойдет в первый класс. Мартина тоже надо подготовить к школе. Он пойдет через год. У каждого из них должен быть свой мир. Пусть растут самостоятельными, но не забывают поддерживать друг друга, — недавно рассказывал в интервью «КП» Филипп.

Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Алла-Виктория и Мартин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

А перед первым сентября взял да и не отпустил детей в школу.

— Продлил им детство, — шутит Филипп.

Как удалось разузнать «КП», 6-летние Алла-Виктория и Мартин отправятся в этом году в подготовительную группу детского сада. Там наследники артиста будут заниматься английским языком, чтением, чистописанием и другими важными для будущих школьников уроками.

Кстати, крестница Киркорова София (дочь Ани Лорак) пошла в этом году в первый класс. Девочка будет учиться в Павловской гимназии. Обучение там не из дешевых — 2 миллиона рублей в год.

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