Путину доложили про прибыль АвтоВАЗа

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-05T15:06:26+03:00

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи в Ново-Огарево. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с президентом доложил, что АвтоВАЗ за первое полугодие впервые за много лет показал чистую прибыль.

- Полмиллиарда рублей, но, тем не менее, это перелом, конечно, - заявил Азаров. - Пять новых моделей представлено на Московском автосалоне. Уверен, что положительная динамика будет продолжена.

Глава региона доложил про перелом в ситуации с безработицей: количество вакансий – семь тысяч, а количество зарегистрированых безработных – 3,7 тысячи.

- Это впервые за последние годы, то есть это качественный перелом, - подчеркнул Азаров. - В рамках диверсификации экономики создано только за полугодие 5 700 новых предприятий малого и среднего бизнеса. Это тоже очень важный показатель, характеризует изменение экономики города.

- Как дорожная инфраструктура развивается? - спросил президент.

- Очень много было сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, - ответил врио губернатора. - У нас построено и реконструировано 248 километров дорог в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Это без учёта программы безопасных и качественных дорог. Создана спортивная инфраструктура, медицинская инфраструктура, значительно обновлён общественный транспорт.

- Развязка красивая, - Путин посмотрел альбом, который принес Азаров.

- Очень серьёзное наследие, город вообще преобразился, - согласился глава региона. - По стадиону: буквально каждый квадратный метр, каждое помещение расписываем, как его использовать в дальнейшем. Урбанистический форум проводим специально для сохранения исторического наследия.

- Здесь, когда на реку был ещё старый выход, было достаточно грустное зрелище, - вспомнил Путин. - Хорошо, что вы сохраняете старую архитектуру.

- У нас 250 исторических фасадов приведены в порядок в рамках подготовки. Мы добились значительных показателей. Мы хотели бы эту работу продолжить по реновации исторического центра.

- Нужно думать, как эффективно использовать стадион, - напомнил президент.

- Наш клуб сейчас играет в премьер-лиге, мы на первом месте по посещаемости за прошедшие матчи, первые матчи. По заполняемости мы на первом месте в стране, и будем, конечно, усиливать.