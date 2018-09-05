2018-09-05T15:38:16+03:00
Экономика

Пить стали меньше на 40%

Потребление алкоголя на душу населения в России за последние 12 лет упало почти в два раза
Владимир НИКОЛАЕВ
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В России снизилось потребление легального крепкого алкоголя.В России снизилось потребление легального крепкого алкоголя.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В России продолжает снижаться потребление легального алкоголя. За последние 12 лет — на 40%. Магическая цифра, если в градусах. Как рассказал руководитель Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Алешин в интервью «РИА Новости», борьбе за здоровый образ поспособствовали контроль за соблюдением минимальных цен, борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя (этому помогло внедрение системы прослеживаемости товаров ЕГАИС), а также контроль за качеством напитков.

Успокаиваться на достигнутом новый руководитель ведомства (назначен на этот пост в июле) не собирается. Теперь он намерен взяться за суррогаты.

- Сейчас в качестве доступного заменителя алкоголя используется жидкости медицинского ( настойки типа "Боярышник" ) и бытового назначения, например, лосьоны и ароматизаторы. В России действует запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей, однако в аптечной сети дешевые спиртосодержащие бытовые средства и медицинские настойки боярышника, пиона и перца продаются по-прежнему.

Но им недолго осталось.

"Уже предприняты первые необходимые шаги в части модификации отраслевого закона для усиления контроля над производством и оборотом фармсубстанции, - заявил Алешин. - В ближайшее время будут внесены дополнительные изменения в регулирование этого сегмента рынка"

Теперь о ценах. Акцизы на алкоголь в этом году, скорее всего повышаться не будут. Так что и цены в целом не изменятся. Но идет подготовка к введению системы автоматическо го изменени я минимальной цены в зависимости от ситуации на рынке.

Планируется установить и минимальную цену и на пиво. Кроме того пенное собираются маркировать — чтобы отсечь так называемые «пивные напитки», которые по мнению Алешина, «фактически ароматизированный спиртовой раствор".

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

Активные потребители алкоголя - люди от 18 до 55 лет. С 1990 по 2002 году в России была демографическая яма, детей рождалось в два раза меньше, соответственно сейчас меньше взрослых, поэтому алкогольный рынок сократился на 30%. Это не заслуга Минздрава или здорового образа жизни, а простая статистика.

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