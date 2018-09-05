Американец похудел на 76 килограммов, питаясь фастфудом

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-05T16:00:23+03:00

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Артемий Лебедев не так давно признался, что смог похудеть благодаря элементарному принципу: он просто перестал съедать все, что есть на тарелке. Заказывает пирожное – отламывает кусочек, пасты съедает половину порции, как только чувствует, что уже наелся. В итоге, за полгода блогер и дизайнер сбросил больше 20 кг.

Есть меньше, чем расходуешь калорий- базовый принцип, который взял на вооружении и тренер из Калифорнии Энтони Браун и за полгода смог снизить свой вес со 170 кг до 94. При этом, как утверждает тренер, он в себе ничем не отказывал. Просто вместо восьми тысяч калорий парень стал питаться на две.

antbyzz Привычная диета Энтони.

Однако, твердое «нет» не говорил ни жаренной картошке фри, ни бургерам, ни молочным коктейлям. Просто теперь в день был один бургер, или один коктейль. Плюс, Энтони добавил одну часовую тренировку в день. В результате через полгода Браун стал похож на молодого Уилла Смита. Он признается, что пересмотреть свои пищевые привычки и похудеть решил после того, как его сестра заболела диабетом.

antbyzz Фото Энтони "до и после".

Но отказ от привычного фастфуда в пользу правильного питания результатов не принес: парень постоянно срывался. И тогда он решил изменить тактику, уменьшив калораж. Однако, подписчики его аккаунта в соцсети считают, что Энтони таким образом зарабатывает себе дешевую славу и все равно подрывает здоровье.