Американец похудел на 76 килограммов, питаясь фастфудом
Артемий Лебедев не так давно признался, что смог похудеть благодаря элементарному принципу: он просто перестал съедать все, что есть на тарелке. Заказывает пирожное – отламывает кусочек, пасты съедает половину порции, как только чувствует, что уже наелся. В итоге, за полгода блогер и дизайнер сбросил больше 20 кг.
Есть меньше, чем расходуешь калорий- базовый принцип, который взял на вооружении и тренер из Калифорнии Энтони Браун и за полгода смог снизить свой вес со 170 кг до 94. При этом, как утверждает тренер, он в себе ничем не отказывал. Просто вместо восьми тысяч калорий парень стал питаться на две.
Однако, твердое «нет» не говорил ни жаренной картошке фри, ни бургерам, ни молочным коктейлям. Просто теперь в день был один бургер, или один коктейль. Плюс, Энтони добавил одну часовую тренировку в день. В результате через полгода Браун стал похож на молодого Уилла Смита. Он признается, что пересмотреть свои пищевые привычки и похудеть решил после того, как его сестра заболела диабетом.
Но отказ от привычного фастфуда в пользу правильного питания результатов не принес: парень постоянно срывался. И тогда он решил изменить тактику, уменьшив калораж. Однако, подписчики его аккаунта в соцсети считают, что Энтони таким образом зарабатывает себе дешевую славу и все равно подрывает здоровье.